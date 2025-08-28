Cât de sigură e apa din avion? Pilotul Cezar Osiceanu, semnal de alarmă: E nasol!

Pilotul Cezar Osiceanu aduce în discuție un subiect de mare interes - calitatea apei de la bordul avioanelor.

Prea puțini știu ca există, ca orice lucru din aviație, reguli privind apa potabilă la bordul avioanelor pe care americanii, mai pragmatici fiind, le-au introdus în legi și regulamente speciale. Astfel pentru a asigura furnizarea de apă potabilă sigură și fiabilă pasagerilor și echipajului aeronavei, americanii au creat și introdus un Regulament privind apa potabilă în aeronave (ADWR) care este în conformitate cu legea privind apa potabilă sigură (SDWA), cât și cu Regulamentul național privind apa potabilă primară (NPDWR).

Acestea toate au fost concepute pentru sistemele publice staționare de apă și pe baza unui proces colaborativ de elaborare a reglementărilor. Tot pe baza lor, EPA a dezvoltat Regulamentul ADWR pentru a aborda sistemele publice de apă ale aeronavelor, stabilind o serie de reguli asemănătoare cu barierele de protecție, destinate industriei transportatorilor aerieni, împotriva organismelor care cauzează boli.

La elaborarea Regulamentului privind apa potabilă în aeronave s-a folosit un proces extins de colaborare pentru a obține o gamă cat mai largă de opinii, inclusiv de la companii aeriene, însoțitori de zbor, pasageri, piloți, aeroporturi, laboratoare, oficiali din domeniul sănătății publice și organizații de mediu.

Ar trebui de asemenea să știm ca în SUA: EPA reglementează sistemele care furnizează apă aeroporturilor și la bordul aeronavelor, Autoritatea Aeronautică Federală Americană - FAA, supraveghează programele de operare și întreținere ale companiilor aeriene, inclusiv sistemul de apă potabilă iar Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) participă direct la asigurarea siguranței apei potabile la bordul tuturor companiilor aeriene care operează acolo indiferent de statut, proprietar, etc., reglementând apa utilizată în prepararea alimentelor și băuturilor precum și situația conductelor de alimentare cu apă pentru aeronave.

De ce depinde siguranța apei potabile în aeronave

Totul a început însă în 2004, când EPA a constatat că niciun sisteme de alimentare cu apă pentru aeronave nu respecta Regulamentul Național american privind Apa Potabilă Primară, acestea fiind proiectate pentru sisteme publice de apă staționare tradiționale, și nu pentru sisteme mobile de apă pentru aeronave, care sunt foarte diferite din punct de vedere operațional.

De exemplu:

- aeronavele trebuie să respecte programe de operare riguroase și zboară către mai multe destinații pe parcursul unei zile putând îmbarca apă potabilă la oricare dintre aceste destinații.

- apa de la bordul aeronavei este preluată de la punctele de alimentare ale aeroportului prin conexiuni temporare.

Cu aceeași ocazie s-a constatat și ca siguranța apei potabile în aeronave depinde de o serie de factori precum:

1. calitatea apei preluate din aceste surse multiple; modul în care se face alimentarea cu apă la sol a avioanelor și grija depusă la alimentare;

2. modul de funcționare și întreținere a sistemului de alimentare cu apă de la bord și a echipamentelor de transfer al apei (cisterne, camioane, cărucioare și furtunuri).

În urma deficiențelor constatate 45 de companii aeriene au fost obligate să își revizuiască programul, strategia și regulile în raport cu Regulamentul introdus odată cu un sistem de raportare și conformitate pentru aeronave pentru se putea facilita raportarea datelor din sistemul public de apă al aeronavelor (PWS).

Cerințele pe care operatorii aerieni trebuie să le îndeplinească în SUA

Astfel toți operatorii aerieni trebuie să raporteze și să îndeplinească, după caz, următoarele cerințe cu excepția cazului în care a fost aprobată o altă metodă alternativă de raportare:

- Un inventar complet al flotei de aeronave PWS;

- ⁠Data la care a fost elaborat planul de operare și întreținere;

- Data la care a fost elaborat planul de eșantionare a coliformilor;

- Data la care planul (planurile) de eșantionare a aeronavei a/au fost încorporat/e în planul de operare și întreținere al sistemului de apă al aeronavei;

- Data la care planul (planurile) de operare și întreținere a/au fost încorporat/e în programul de operare și întreținere al transportatorului aerian acceptat de FAA;

- Frecvența dezinfecției și spălării de rutină și frecvența corespunzătoare de prelevare de probe de rutină a coliformilor totali;

- Data pentru dezinfecția și spălarea de rutină, datele și rezultatele prelevării de probe de rutină pentru coliformi și acțiunile corective (dacă este cazul).

Care e situația în România

Cum s-ar zice ca la carte nu-i așa? România? Păi în România e nasol cu apa în general, darămite la bordul avioanelor, ar spune unii dintre noi, călători cu mic cu mare pe toate companiile ce operează aici.

Cât privește apa din avion de câte ori nu v-ați întrebat de ce cafeaua servită la câteva mii de leghe nu sub mari precum în romanul lui Jules Verne, ci în cer, are un gust și un miros “aparte”, deasupra ei plutind cerculețe de grăsime etc?

De câte ori nu ați văzut cum termosurile de apă din care se face cafeaua sau ceaiul nu stau cuminți pe jos lângă scara avionului așteptând să vă dați jos odată să poată fi puse în avion mai repede? Sau cum capătul furtunului de alimentare cu apă al cisternei parcate în coada avionului se odihnește liniștit în balta produsă înainte de vidanja ce golește conținutul delicat și pur al toaletelor în special după o cursă mai lungă și plină ochi cu pasageri însetați ?

Cine de la noi din aviație a auzit de vreun program ca la americani? Care companie aeriană are un program de raportare ca cel american? Cine verifică parametrii apei de la sursa până în avion?

Soluția găsită de doi pasageri care nu aveau bani să-și cumpere apă din avion

Aflat la un moment dat ca pasager și eu într-un avion low cost cu roz pe el, am auzit fără să vreau o discuție între doi pasagerii teribili de însetați și fără bani destui ca să plătească costul exorbitant al unei sticluțe de apă vândute la bord, că băuseră aproape toată apa din bazinul ce alimenta una dintre toalete. Pe liniile deservite de compania națională unii doar sunt mai vocali, dar restul mucles! Cu apă de la toaletă, că cea la sticlă este scumpă...

De aceea este strict nevoie de apariția unui ONG care să protejeze în mod real pasagerii, să lucreze cu INFOCONS la informare lor, să inițieze legi și să verifice aplicarea lor. Dar când? Cu cine? Până atunci luați cu voi în călătoriile de până anul viitor, o sticlă cu apă.

