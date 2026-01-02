€ 5.0985
Trafic auto îngreunat, pe DJ 184, din cauza ninsorii și afluxului de turiști spre pârtiile din Cavnic
Data actualizării: 16:01 02 Ian 2026 | Data publicării: 15:59 02 Ian 2026

Trafic auto îngreunat, pe DJ 184, din cauza ninsorii și afluxului de turiști spre pârtiile din Cavnic
Autor: Andrei Itu

cauciucuri de iarna masina Foto: Unsplash / cauciucuri de iarnă
 

Traficul rutier pe drumul judeţean DJ 184 spre domeniul schiabil Cavnic este îngreunat.

Circulație este îngreunată ca urmare a ninsorii şi a numărului ridicat de mașini aflate în deplasare pe sensurile de mers spre pârtiile de schi, a transmis, vineri după-amiazuă, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Maramureş, Florina Meteş.

Trafic auto îngreunat, pe DJ 184, în Cavnic

"La acest moment, traficul auto se desfăşoară îngreunat pe DJ 184, în localitatea Cavnic (...) Totodată, îngreunarea traficului a fost accentuată de condiţiile meteo nefavorabile, respectiv ninsoarea, înregistrată pe anumite sectoare de drum. Poliţiştii rutieri desfăşoară activităţi pentru fluidizarea traficului. De asemenea, în zonă acţionează utilaje de deszăpezire pentru curăţarea drumului", a notat reprezentantul IPJ Maramureş.

Recomandări pentru șoferi

Poliţia recomandă conducătorilor auto care se îndreaptă spre zona Maramureşului turistic folosirea rutei alternative DN 18 prin Pasul Gutâi, în scopul scăderii timpilor de aşteptare în coloana formată pe DJ 184.

Totodată, pentru a diminua riscul de accidente rutiere pe DJ 184, poliţia recomandă șoferilor să respecte indicaţiile poliţiştilor aflaţi în teren, să adapteze viteza la condiţiile de drum şi să păstreze o distanţă de siguranţă faţă de autovehiculul din faţă şi să nu facă manevre de depăşire riscante. 

Cod Roşu de vânt foarte puternic care viscoleşte şi troieneşte zăpada. ANM, zonele vizate

cavnic
trafic auto
schi
