Andrew Windsor, fratele regelui Charles al III-lea, a fost eliberat din arest - FOTO

Poliţia britanică l-a arestat joi pe Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al regelui Charles, sub suspiciunea de abuz în funcţie publică, din cauza legăturilor sale cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, a relatat joi BBC TV, preluat de Reuters; un martor al agenţiei a declarat în cursul serii că fostul prinţ a părăsit după câteva ore secţia de poliţie unde fusese reţinut.

O fotografie îl arată pe fostul prinț vizibil crispat, în mașina în care a părăsit secția.

???? BREAKING: Andrew Mountbatten-Windsor has been pictured leaving Aylsham police station pic.twitter.com/PiqS5Z3nEn — Politics UK (@PolitlcsUK) February 19, 2026

Poliţia din Thames Valley a informat la începutul acestei luni că analizează acuzaţiile conform cărora Mountbatten-Windsor i-ar fi transmis defunctului infractor american documente guvernamentale confidenţiale, conform unor dosare publicate recent de guvernul SUA.

„Poliţia din Thames Valley a deschis o anchetă privind o infracţiune de abuz în funcţie publică", au anunţat forţele de ordine într-un comunicat publicat pe platforma X. „Un bărbat sexagenar din Norfolk a fost arestat şi rămâne în custodia poliţiei. Conform directivelor naţionale, nu vom anunţa numele bărbatului arestat", se adaugă în comunicatul menţionat.

Anterior, mai multe ziare au relatat că şase maşini de poliţie nemarcate şi opt agenţi în civil au sosit la Wood Farm, pe proprietatea Sandringham din estul Angliei, unde locuieşte acum fostul prinţ, care a împlinit joi 66 de ani.

Acuzațiile împotriva lui Andrew

Mountbatten-Windsor, al doilea fiu al reginei Elisabeta a II-a, a negat întotdeauna orice faptă ilegală în legătură cu Epstein şi a spus că regretă prietenia lor, dar nu a răspuns solicitărilor de comentarii de la ultima publicare a documentelor.

Regele Charles al III-lea a afirmat joi, într-un comunicat semnat cu numele său, că „justiţia trebuie să-şi urmeze cursul". „Am aflat cu cea mai profundă îngrijorare vestea privindu-l pe Andrew Mountbatten-Windsor şi suspiciunile de abuz în exercitarea unei funcţii oficiale", a reacţionat monarhul britanic în acest comunicat al Palatului Buckingham, semnat „Charles R". Monarhul, şi-a reafirmat „sprijinul şi cooperarea" cu autorităţile britanice şi a precizat că nu va mai face alte comentarii atâta timp „această procedură este în curs". „Ceea ce urmează acum este procesul complet, corect şi corespunzător prin care această chestiune este investigată într-o manieră adecvată, de autorităţile adecvate", a adăugat el în comunicat.

Mountbatten-Windsor a fost reclamat la poliţie de către grupul care face campanie împotriva monarhiei, Republic, în urma publicării a peste trei milioane de pagini de documente referitoare la Epstein, care a fost condamnat pentru solicitarea de prostituţie de la o minoră în 2008.

Aceste dosare sugerau că Mountbatten-Windsor i-ar fi transmis în 2010 lui Epstein informări despre Vietnam, Singapore şi alte locuri pe care le-a vizitat în deplasările sale oficiale.

Poliţia din Thames Valley a declarat anterior că forţele de ordine analizează acuzaţiile conform cărora o femeie a fost traficată în Marea Britanie de Jeffrey Epstein pentru a avea un contact sexual cu Andrew şi susţine că acesta a împărtăşit informaţii sensibile cu pedofilul în timp ce era reprezentant comercial al Marii Britanii.

Percheziții la mai multe adrese

Se efectuează percheziţii la adrese din Berkshire şi Norfolk, a declarat poliţia.

„În urma unei evaluări amănunţite, am deschis o anchetă privind această acuzaţie de abuz în funcţie publică. Este important să protejăm integritatea şi obiectivitatea anchetei noastre în timp ce colaborăm cu partenerii noştri pentru a investiga această presupusă infracţiune. Înţelegem interesul public semnificativ în acest caz şi vom oferi actualizări la momentul potrivit", a declarat şeful adjunct al poliţiei, Oliver Wright.

Controversa din jurul lui Andrew Mountbatten-Windsor, pe care fratele său, regele Charles al III-lea, l-a deposedat de toate titlurile nobiliare şi onorurile, s-a adâncit după ce e-mailuri publicate de Departamentul de Justiţie al SUA au dezvăluit că fostul prinţ i-a furnizat lui Epstein documente sensibile ale guvernului britanic.

Conform legislaţiei britanice, pentru a face o arestare este nevoie ca poliţia să aibă motive întemeiate să suspecteze că a fost comisă o infracţiune şi să creadă că este necesară reţinerea persoanei în cauză.

Mai multe forţe de poliţie britanice evaluează în prezent mişcările avionului privat al lui Epstein pe diverse aeroporturi din Regatul Unit pentru a încerca să stabilească dacă acesta a fost folosit de magnatul american pentru traficul de minori.

Fostul prinţ Andrew, care a fost acuzat de americanca Virginia Giuffre că ar fi agresat-o sexual atunci când ea avea doar 17 ani, a negat permanent că ar fi comis vreo ilegalitate. Femeia s-a sinucis în aprilie 2025, notează Agerpres.