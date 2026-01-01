€ 5.0985
Stiri

Panică de Revelion la Timişoara. Artificii scăpate de sub control în mulțimea de oameni / Video
Data actualizării: 10:37 01 Ian 2026 | Data publicării: 09:28 01 Ian 2026

Panică de Revelion la Timişoara. Artificii scăpate de sub control în mulțimea de oameni / Video
Autor: Andrei Itu

artificii_56373500 Sursă foto: Freepik - artificii
 

Mai multe persoane au fugit înspăimântate de la petrecerea de Revelion 2026, în Timişoara.

Petrecerea de Revelion 2026 a fost organizată de Primăria Timişoara, în Piața Victoriei.

Ce au surprins imaginile de la fața locului

Din feriricire, nicio persoană nu a fost rănită. Pe imaginile surprinse de presa locală se poate observa cum, la un moment dat, oamenii încep să fugă, după explozia la joasă înălțime a unor artificii în noaptea dintre ani.

Video

Vezi și - Revelion 2026: Focuri de artificii impresionante în marile orașe ale lumii - Galerie Video

timisoara
focuri de artificii
incident
