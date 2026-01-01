Panică de Revelion la Timişoara. Artificii scăpate de sub control în mulțimea de oameni / Video

Petrecerea de Revelion 2026 a fost organizată de Primăria Timişoara, în Piața Victoriei.

Ce au surprins imaginile de la fața locului

Din feriricire, nicio persoană nu a fost rănită. Pe imaginile surprinse de presa locală se poate observa cum, la un moment dat, oamenii încep să fugă, după explozia la joasă înălțime a unor artificii în noaptea dintre ani.

Video

