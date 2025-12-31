Noua înșelătorie în România! Bursa de Valori Bucureşti, avertisment

Bursa de Valori Bucureşti avertizează asupra unor tentative de fraudă online prin care utilizatorilor li se solicită date personale şi bancare, după ce sunt induşi în eroare că pot încasa dividende substanţiale, prin intermediul unor site-uri care imită platforma oficială a Bursei.

Cum acționează hoții

„Bursa de Valori Bucureşti doreşte să informeze publicul larg cu privire la apariţia unor site-uri înşelătoare care copiază identitatea vizuală a BVB pentru a colecta în mod ilegal date cu caracter personal şi informaţii bancare sensibile. Persoane necunoscute au creat pagini de internet care copiază aspectul grafic al paginii oficiale a Bursei (www.bvb.ro). Sub pretextul fals că utilizatorii sunt eligibili pentru retragerea unor dividende în valoare de peste 23.000 de lei, atacatorii solicită completarea unui formular cu date critice, printre care Codul Numeric Personal (CNP), contul IBAN, numărul de telefon, adresa de e-mail”, se arată într-un comunicat postat pe site-ul BVB.

BVB atrage atenţia că aceste informaţii pot fi utilizate, ulterior, pentru a accesa conturile bancare ale victimelor şi pentru a sustrage fonduri.

Bursa de Valori Bucureşti precizează clar că nu solicită niciodată date personale sau bancare direct pe site-ul propriu în scopul plăţii dividendelor.

Sfaturi pentru a nu cădea în capcană

Reprezentanţii BVB recomandă publicului larg să urmărească unele reguli pentru siguranţa online.

„Verificaţi întotdeauna adresa URL: Site-ul oficial al BVB este www.bvb.ro. Orice altă variaţie a numelui sau extensiei este un indicator de înşelăciune”, se menţionează în comunicat.

În ceea ce priveşte sursa dividendelor, distribuirea acestora se realizează exclusiv prin intermediul Depozitarului Central, al agenţilor de plată desemnaţi de emitenţi sau prin intermediul brokerului la care beneficiarul are deschis contul de tranzacţionare. "BVB nu face plăţi directe către investitori", precizează sursa citată.

De asemenea, reprezentanţii BVB recomandă publicului larg să nu furnizeze date bancare. „Nu introduceţi niciodată datele cardului sau codurile de autentificare pe site-uri care promit sume de bani neaşteptate. Verificaţi informaţiile: Dacă primiţi astfel de mesaje, contactaţi imediat instituţia menţionată prin canalele oficiale de comunicare înainte de a lua orice măsură”, se mai arată în document.

Potrivit sursei citate, echipa Bursei de Valori Bucureşti cooperează cu autorităţile competente pentru raportarea şi închiderea acestor site-uri înşelătoare.

„Atragem atenţia să nu daţi curs sub nicio formă solicitărilor primite de la persoane necunoscute care îşi atribuie în mod mincinos calitatea de angajaţi ai BVB şi ai Depozitarului Central. BVB şi DC nu solicită şi nu vor solicita date cu caracter personal şi nici instalarea unor aplicaţii pentru telefoanele mobile în scopul obţinerii unor sume de bani sau realizării oricăror tipuri de tranzacţii. Singura modalitate de a investi în companii listate la BVB este deschiderea unui cont de tranzacţionare la unul dintre intermediarii autorizaţi. Vă recomandăm să raportaţi autorităţilor abilitate tentativele de înşelăciune, în speţă Poliţia Română”, se menţionează în comunicat, notează Agerpres.

Citește și: Înșelătoria care face tot mai multe victime în România