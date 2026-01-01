Israel: Dezarmarea Hamas în 2026, condiție-cheie pentru continuarea planului de pace în Gaza

Șeful Statului Major al armatei israeliene, Eyal Zamir, a subliniat miercuri „determinarea absolută” a Israelului de a dezarma mişcarea palestiniană Hamas în 2026, potrivit unui comunicat militar, vorbind despre principalul obstacol în calea lansării celei de-a doua faze a planului de pace în Gaza, transmite AFP.

Israel: Hamas „va plăti un preț mare”

„2026 va fi un an decisiv pentru asigurarea securităţii statului Israel. Determinarea noastră de a dezarma Hamas este absolută”, a declarat generalul Zamir. „Nu vom permite organizaţiei teroriste Hamas să-şi reconstruiască capacităţile şi să ne ameninţe”, a adăugat el.

Preşedintele american Donald Trump a afirmat marţi, în timpul întâlnirii sale cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, că dezarmarea Hamas este necesară.

„Dacă nu se dezarmează aşa cum s-au angajat să facă” şi „într-un interval de timp relativ scurt”, „vor plăti un preţ mare”, a ameninţat el.

Răspunsul grupării

Aripa armată a Hamas a reafirmat, însă, că „nu va renunţa” la arme „atâta timp cât ocupaţia continuă”.

Trecerea la a doua fază a armistiţiului dintre Israel şi Hamas prevede dezarmarea mişcării islamiste palestiniene, retragerea treptată a armatei israeliene din Gaza, înfiinţarea unei autorităţi de tranziţie şi desfăşurarea unei forţe internaţionale de stabilizare în teritoriul palestinian.

Prevăzut de un plan de pace supervizat de Donald Trump, armistiţiul a pus capăt în octombrie la doi ani de război devastator în Gaza, declanşat de atacul fără precedent al Hamas din 7 octombrie 2023.

Deocamdată, trecerea la a doua fază este blocată, Israelul şi Hamas acuzându-se reciproc de încălcări.

Israelul a declarat că în prezent aşteaptă transferul corpului lui Ran Gvili, ultimul ostatic rămas în Gaza, înainte de a începe negocierile privind faza a doua a acordului, notează Agerpres.

