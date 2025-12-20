Nu mai există foamete în Gaza, arată cele mai recente cercetări ONU

Gaza nu mai se confruntă cu foamete, potrivit celor mai recente date prezentate de o organizație susținută de ONU, în timp ce regiunea începe să se refacă după doi ani devastatori de lupte între Israel și Hamas.

Potrivit Programului Integrat de Clasificare a Securității Alimentare (IPC), securitatea alimentară și nutriția s-au îmbunătățit considerabil în enclavă.

„Foametea a fost îndepărtată. Mult mai mulți oameni pot acum să-și procure hrana necesară supraviețuirii”, a declarat vineri secretarul general al ONU, António Guterres, în fața jurnaliștilor.

Însă situația rămâne delicată. Aproximativ 1,6 milioane de locuitori din Gaza se confruntă încă cu insecuritate alimentară severă, iar peste 100.000 de copii cu vârste între 6 și 59 de luni sunt expuși riscului de malnutriție acută și vor avea nevoie de tratament până în octombrie 2026, avertizează raportul IPC. Experții subliniază că o reluare a ostilităților la scară largă ar putea readuce părți importante ale Gazei în foamete pentru luni întregi, afectând piețele și culturile locale.

Raportul arată cât de fragilă rămâne situația umanitară, în contextul războiului dintre Israel și Hamas și al încetării focului negociate nominal în octombrie de administrația Trump.

Președintele american a primit aplauze la nivel internațional pentru contribuția sa la pacea temporară și pentru eliberarea a 20 de ostatici israelieni. Totuși, documente interne, citate de POLITICO în noiembrie, arătau îngrijorarea oficialilor că unele clauze ale acordului ar putea eșua, iar atacurile ocazionale israeliene în Gaza au continuat după încheierea acordului.

Cercetătorii IPC subliniază că „fluxurile umanitare și comerciale extinse, susținute și fără restricții, precum și accesul la aceste bunuri în întreaga regiune sunt esențiale pentru a face față provocărilor identificate”. În plus, ei atrag atenția că soluționarea durabilă a conflictului și reconstrucția infrastructurii și a mijloacelor de trai sunt vitale pentru stabilitatea pe termen lung a Gazei, conform POLITICO.

