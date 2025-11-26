ONU anunță că refacerea Gazei după război va depăși 70 de miliarde de dolari

Situația din Gaza, aflată în cel mai grav moment din istoria sa modernă, este descrisă de ONU drept o „prăpastie provocată de om”, iar estimările privind refacerea regiunii depășesc pragul de 70 de miliarde de dolari, o povară financiară întinsă pe mai multe decenii.

Potrivit unui nou raport întocmit de agenția ONU pentru comerț și dezvoltare (UNCTAD), operațiunile militare ale Israelului au afectat fundamental mecanismele de supraviețuire ale populației locale. Documentul subliniază că întreaga comunitate de 2,3 milioane de locuitori se confruntă acum cu o formă de „sărăcie extremă, multidimensională”.

Economia din Gaza s-a prăbușit complet

În analiza economică, raportul indică o contracție masivă a economiei locale între 2023 și 2024, aproximativ 87%, ceea ce a redus PIB-ul pe cap de locuitor la doar 161 de dolari, printre cele mai mici niveluri de pe glob.

UNCTAD mai notează că „violența, accelerarea extinderii coloniilor și restricțiile privind mobilitatea forței de muncă” au „distrus economia” din Cisiordania, amplificând o criză deja profundă.

În același document se arată că „veniturile în picaj și reținerea transferurilor fiscale de către guvernul israelian au limitat drastic capacitatea guvernului palestinian de a menține serviciile publice esențiale și de a investi în redresare”. Autorii raportului avertizează că situația se agravează într-un moment în care ar fi nevoie de investiții uriașe pentru reconstrucția infrastructurii distruse și pentru a opri crizele de natură socială, economică și de mediu.

Prăbușire istorică: Două decenii de evoluție pierdute

Raportul subliniază că deteriorarea economică din ultimii ani este fără precedent:

„Până la finalul anului 2024, PIB-ul palestinian a revenit la nivelul din 2010, iar PIB-ul pe cap de locuitor s-a întors la cel din 2003, ștergând 22 de ani de dezvoltare în mai puțin de doi ani”, precizează documentul.

„Chiar și cu ajutor substanțial”, specialiștii spun că ar putea trece decenii până când economia va reveni la nivelurile de dinainte de octombrie 2023.

Armistițiul fragil menține o liniște relativă

Un armistițiu negociat de SUA între Israel și Hamas, intrat în vigoare în octombrie după doi ani de lupte, rămâne în picioare, deși tensiunile persistă. Ministerul Sănătății din Gaza a anunțat că, din momentul începerii armistițiului, cel puțin 342 de palestinieni au fost uciși de focuri israeliene. În aceeași perioadă, Israelul spune că trei dintre soldații săi au murit în atacuri ale militanților.

Hamas și Jihadul Islamic au transmis că se pregătesc să predea rămășițele unui alt ostatic israelian, conform acordului de încetare a focului, după ce trupul acestuia ar fi fost descoperit în centrul Gazei. Israelul consideră însă că întârzierea predării reprezintă o încălcare a termenilor.

Planul în 20 de puncte și un viitor incert pentru Gaza

Implementarea rapidă a prevederilor din planul în 20 de puncte propus de Donald Trump ridică întrebări majore, în condițiile în care chestiuni și mai complexe, legate de refacerea pe termen lung, rămân neclare.

Războiul de doi ani a început după atacul surpriză din 7 octombrie 2023, când militanții Hamas au ucis aproximativ 1.200 de oameni, majoritatea civili, și au răpit 251 de persoane. Ulterior, ofensiva Israelului a dus la moartea a peste 69.000 de palestinieni, tot majoritatea civili, iar mii de victime sunt încă sub dărâmături.

Gaza, împărțită și epuizată

După armistițiu, Gaza a rămas practic divizată, forțele israeliene controlând mai mult de jumătate din teritoriu. În teren, viața este extrem de dificilă.

Programul Alimentar Mondial anunță că majoritatea familiilor nu își permit nici măcar alimentele de bază. Deși prețurile au scăzut recent, cantitatea de hrană zilnică este mult inferioară nivelurilor dinainte de război. Regimul alimentar se bazează aproape exclusiv pe cereale și leguminoase, cu puțină carne, legume sau fructe. Lipsa gazului de gătit obligă multe familii să ardă plastic sau alte materiale pentru a-și prepara mâncarea.

Între timp, Hamas a eliberat toți cei 20 de ostatici în viață și a returnat rămășițele a 22 dintre cei 25 morți, Israelul punând în libertate aproape 2.000 de prizonieri și trimițând înapoi trupurile a sute de palestinieni decedați.

ONU aprobă planul de guvernare interimară

Săptămâna trecută, Consiliul de Securitate al ONU a aprobat oficial planul lui Trump, care prevede crearea unui guvern palestinian tehnocrat în Gaza, sub supravegherea unui „comitet internațional pentru pace” și susținut de o forță internațională de securitate.

În ciuda acestor demersuri, drumul către refacerea completă a regiunii rămâne lung, iar nota de plată, estimată la peste 70 de miliarde de dolari, subliniază proporțiile dezastrului lăsat în urmă de război, conform The Guardian.

