DCNews Stiri Internațional Israelul anunță: Șeful de stat major al Hezbollah, eliminat în atacul asupra Beirutului
Data publicării: 22:38 23 Noi 2025

BREAKING NEWS Israelul anunță: Șeful de stat major al Hezbollah, eliminat în atacul asupra Beirutului
Autor: Ioana Dinu

armistitiul-din-gaza--posibil-in-aceasta-saptamana-anunta-un-oficial-american_90987900 FOTO: Freepik @vvvita
 

Armata israeliană anunţă că l-a ucis pe al doilea om în ierarhia Hezbollah în cadrul primelor atacuri aeriene din ultimele luni asupra sudului Beirutului.

UPDATE: Forţele de Apărare Israeliene (IDF) l-au numit pe Haytham Ali Tabatabai, şeful de stat major al Hezbollah, „un membru cheie şi veteran al organizaţiei teroriste”.

 
Atacul a avut scopul de a împiedica organizaţia să-şi consolideze şi mai mult capacităţile şi de a da o lovitură precisă celor care încearcă să dăuneze statului Israel”, a declarat şeful de stat major al IDF, lt. gen. Eyal Zamir, într-o declaraţie după atac.

Știrea inițială:

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat o lovitură duminică împotriva „șefului statului major” al Hezbollah la Beirut, a indicat biroul său de presă, Ministerul libanez al Sănătății confirmând atacul soldat cu un mort și 21 de răniți, potrivit AFP.

„În urmă cu puțin timp, armata israeliană l-a atacat pe șeful statului major al Hezbollah în centrul Beirutului, acesta conducând întărirea și înarmarea organizației teroriste', a afirmat biroul lui Netanyahu într-un comunicat. Premierul israelian a 'ordonat atacul la recomandarea ministrului apărării și al șefului de stat major al armatei', se mai spune în document.

Anterior, armata israeliană anunțase că a efectuat o „lovitură precisă vizând un terorist-cheie al Hezbollah a Beirut”, adăugând că va da publicității mai multe detalii ulterior.

Atacul a lovit etajele trei și patru ale unui imobil cu nouă etaje, în jurul căruia ambulanțe s-au adunat, în timp ce echipe de salvare inspectau apartamentele, a constatat la fața locului un jurnalist AFP.

Agenția de presă oficială libaneză a relatat despre „răniți și pagube importante” în această zonă dens populată.

VEZI ȘI: Planul de pace european în 24 de puncte: Ce presupune contraoferta pentru Ucraina 

Acesta este primul atac asupra periferiei sudice a Beirutului, bastion al Hezbollah, din 5 iunie și al cincilea de la încetarea focului între Israel și gruparea islamistă, intrată în vigoare la sfârșitul lunii noiembrie 2024.

În cursul dimineții, premierul Netanyahu avertizase că țara sa va face „tot ceea ce este necesar” pentru a împiedica o întărire a Hezbollah în Liban și a Hamas în Fâșia Gaza. „Continuăm să lovim terorismul pe mai multe fronturi”, a declarat el într-o reuniune a cabinetului său.

Israelul și-a intensificat recent loviturile în sudul Libanului, afirmând că vizează gruparea susținută de Iran, pe care o acuză că se reînarmează, încălcând acordul de încetare a focului.

