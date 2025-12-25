Șeful OpenAi: Peste 10 ani tinerii o să lucreze în spațiu și vor avea salarii foarte mari

Chiar și șeful OpenAi, Sam Altman, recunoaște un adevăr incomod, inteligența artificială va elimina unele locuri de muncă . Totuși miliardarul susține că în următorul deceniu ar putea fi cel mai interesant moment din istorie pentru a începe o carieră, mai ales pentru cei care au visat să lucreze în spațiu.

Joburile viitorului, mai bine plătite și mai atractive decât cele de azi

Nu doar că vor câștiga salarii extrem de mari, spune Altman, dar vor ajunge și să le pară rău pentru noi, cei care am fost nevoiți să facem munci plictisitoare și învechite, în timp ce pentru ei totul este mai bun.

„În 2035, acel absolvent de facultate, dacă va mai merge la facultate, ar putea foarte bine să plece într-o misiune de explorare a sistemului solar, la bordul unei nave spațiale, într-un job complet nou, interesant, extrem de bine plătit și foarte captivant”, a declarat Altman .

Deși nu este clar cât de mult se va extinde explorarea spațială în următorii ani, având în vedere obiectivul general al NASA de a ajunge pe Marte în anii 2030, datele Biroului de Statistică a Muncii din SUA arată că numărul inginerilor aerospațiali crește într-un ritm mai rapid decât media națională a tuturor locurilor de muncă. În plus, aceștia câștigă un salariu anual care stârnește invidie, de peste 130.000 de dolari, potrivit Fortune.com.