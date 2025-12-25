€ 5.0890
|
$ 4.3140
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.3140
 
DCNews Stiri Șeful OpenAi: Peste 10 ani tinerii o să lucreze în spațiu și vor avea salarii foarte mari
Data publicării: 08:57 25 Dec 2025

Șeful OpenAi: Peste 10 ani tinerii o să lucreze în spațiu și vor avea salarii foarte mari
Autor: Dana Mihai

Job in spatiu-Freepik Job in spatiu-Freepik
 

Pe măsură ce inteligența artificială remodelează piața muncii, mulți absolvenți din generația Z descoperă pe propria piele că o diplomă universitară nu mai garantează un start în carieră.

Chiar și șeful OpenAi, Sam Altman, recunoaște un adevăr incomod, inteligența artificială va elimina unele locuri de muncă . Totuși miliardarul susține că în următorul deceniu ar putea fi cel mai interesant moment din istorie pentru a începe o carieră, mai ales pentru cei care au visat să lucreze în spațiu.

Joburile viitorului, mai bine plătite și mai atractive decât cele de azi

Nu doar că vor câștiga salarii extrem de mari, spune Altman, dar vor ajunge și să le pară rău pentru noi, cei care am fost nevoiți să facem munci plictisitoare și învechite, în timp ce pentru ei totul este mai bun.

„În 2035, acel absolvent de facultate, dacă va mai merge la facultate, ar putea foarte bine să plece într-o misiune de explorare a sistemului solar, la bordul unei nave spațiale, într-un job complet nou, interesant, extrem de bine plătit și foarte captivant”, a declarat Altman .

Citește și: Ai conversat cu ChatGPT? S-ar putea ca tot ce ai vorbit să fie colectat și vândut pentru anumite scopuri

Deși nu este clar cât de mult se va extinde explorarea spațială în următorii ani, având în vedere obiectivul general al NASA de a ajunge pe Marte în anii 2030, datele Biroului de Statistică a Muncii din SUA arată că numărul inginerilor aerospațiali crește într-un ritm mai rapid decât media națională a tuturor locurilor de muncă. În plus, aceștia câștigă un salariu anual care stârnește invidie, de peste 130.000 de dolari, potrivit Fortune.com.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

seful openai
job in spatiu
generatia z
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Donald Trump nu-și uită dușmanii nici în ziua de Crăciun. Ce le transmite „scursurilor Stângii Radicale“
Publicat acum 8 minute
Moș Crăciun a dat sania la schimb pentru o... placă de surf
Publicat acum 18 minute
Mesajele de Crăciun ale liderilor politici: Bolojan, Grindeanu, Simion, Fritz și Kelemen Hunor, urări pentru români
Publicat acum 48 minute
Mesajul președintelui Nicușor Dan în ziua de Crăciun
Publicat acum 1 ora si 23 minute
Rusia își testează forța aeriană: bombardiere strategice au survolat nordul Peninsulei Scandinave
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 16 ore si 0 minute
Accident îngrozitor în această seară: Un tânăr a murit, alți trei sunt răniți grav
Publicat pe 23 Dec 2025
Zăpadă de Crăciun. Cod galben de ninsori în mai multe județe / Zonele vizate
Publicat pe 23 Dec 2025
”Contactul cu avionul a fost pierdut”. Ministrul de Interne turc, anunț tulburător: Decolase, în această seară, din Ankara
Publicat pe 23 Dec 2025
Bombă pentru #rezist și afirmațiile răspândite pe practica greșită pe prescripție
Publicat acum 21 ore si 13 minute
Comisia Europeană condamnă ferm interzicerea lui Thierry Breton în SUA: Vom răspunde rapid și decisiv
 
cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close