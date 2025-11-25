Cumpărături de Crăciun pe ChatGPT: economisește timp și găsește cele mai bune oferte

Funcția, denumită „cercetare pentru cumpărături”, va fi disponibilă în aplicațiile pentru iPhone și iPad, dar și în versiunea web, iar compania ar putea încasă un procent din vânzările realizate prin intermediul acestui serviciu.

„Astăzi vă prezentăm funcția de cercetare pentru cumpărături, o nouă experiență în ChatGPT care efectuează cercetarea pentru dvs. și vă ajută să găsiți produsele potrivite”, a transmis OpenAI. Utilizatorii vor putea descrie ceea ce caută, iar asistentul va crea un ghid detaliat pentru alegerea produselor, de la aspiratoare silențioase până la cadouri pentru copii.

Transformarea cumpărăturilor într-o experiență personalizată

Sute de milioane de oameni folosesc ChatGPT pentru a găsi, înțelege și compara produse online. Mulți dintre aceștia își doresc sprijin pentru a analiza opțiunile, a compara prețuri și a lua decizii informate, adaptate la bugetul și preferințele personale.

Noua funcție de cercetare pentru cumpărături este concepută pentru aceste decizii mai complexe. Ea transformă descoperirea produselor într-o conversație interactivă: pune întrebări inteligente pentru a înțelege nevoile utilizatorului, extrage detalii precise și actualizate din surse de înaltă calitate și oferă opțiuni pentru a rafina rezultatele. Funcționează foarte bine pentru categorii cu multe detalii, precum electronice, frumusețe, casă și grădină, bucătărie și electrocasnice, sport sau activități în aer liber.

Pentru întrebări simple, cum ar fi verificarea unui preț sau confirmarea unei caracteristici, răspunsul standard al ChatGPT rămâne rapid și eficient. Dar atunci când este nevoie de informații mai detaliate, comparații, compromisuri sau analize aprofundate, funcția de cercetare pentru cumpărături oferă un ghid bine documentat în câteva minute.

Disponibilitate extinsă și utilizare nelimitată de sărbători

Cercetarea pentru cumpărături va fi disponibilă pe dispozitive mobile și pe web pentru utilizatorii ChatGPT conectați la planurile Free, Go, Plus și Pro. Pentru perioada sărbătorilor, OpenAI oferă utilizare aproape nelimitată pentru toate planurile, pentru a sprijini cumpărăturile de sezon.

Mai mult, utilizatorii ChatGPT Pro vor beneficia și de integrarea funcției în ChatGPT Pulse, care poate sugera în mod proactiv ghiduri personalizate pe baza conversațiilor anterioare. De exemplu, dacă ați discutat recent despre biciclete electrice, Pulse ar putea recomanda accesorii utile sau echipamente suplimentare.

Cum se utilizează funcția

Pentru a folosi cercetarea pentru cumpărături, utilizatorii pun o întrebare legată de produsele pe care doresc să le achiziționeze. ChatGPT va sugera automat activarea funcției. Interfața vizuală permite discuții și feedback în timp real, astfel încât selecția produselor să fie ghidată în funcție de preferințe și buget.

În timpul procesului, asistentul pune întrebări de clarificare despre caracteristici dorite, buget sau destinatarii cadourilor. Dacă memoria ChatGPT este activată, recomandările pot fi și mai personalizate. De exemplu, dacă modelul știe că utilizatorul este pasionat de jocuri video, acesta poate ține cont de acest aspect atunci când sugerează un laptop sau o consolă nouă.

În fundal, asistentul caută informații actualizate despre prețuri, disponibilitate, recenzii, specificații și imagini, prezentând opțiuni pe măsură ce le găsește. Utilizatorii pot interacționa cu lista de produse, marcând articolele ca „Nu mă interesează” sau cerând „Mai multe ca acesta”, ajustând astfel rezultatele în timp real. La final, utilizatorul primește un ghid personalizat cu cele mai bune produse, diferențele cheie și compromisurile fiecărui articol, economisind timp considerabil față de compararea manuală a ofertelor de pe multiple site-uri.

Tehnologie și transparență

Funcția de cercetare pentru cumpărături este susținută de GPT‑5 mini, antrenat special cu învățare prin întărire pentru sarcini legate de cumpărături. Modelul citește site-uri de încredere, citează surse fiabile și sintetizează informații din mai multe locuri pentru a oferi cercetări de înaltă calitate.

OpenAI subliniază că rezultatele sunt transparente și sigure: conversațiile nu sunt partajate cu comercianții, iar recomandările se bazează pe site-uri publice de vânzare cu amănuntul, evitând sursele de calitate scăzută sau spam. Comercianții interesați să fie incluși în rezultate pot urma un proces de includere pe lista de permisiuni.

Compania avertizează însă că detaliile precum prețul sau disponibilitatea produselor se pot schimba, recomandând utilizatorilor să verifice informațiile direct pe site-urile comercianților.

Doar începutul

OpenAI consideră că funcția de cercetare pentru cumpărături este doar începutul. În timp, ChatGPT va continua să se perfecționeze, oferind recomandări mai precise, acoperind mai multe categorii de produse și oferind modalități mai intuitive de comparare și descoperire a acestora.

„Obiectivul nostru este să vă ajutăm să găsiți mai ușor produsele potrivite. ChatGPT va continua să se perfecționeze în ceea ce privește înțelegerea preferințelor dvs., acoperind mai multe categorii și oferind modalități mai intuitive de comparare și descoperire a produselor”, a precizat compania.