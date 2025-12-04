S-a rupt podul peste Argeș de la Budești. Update: Apele Române monitorizează permanent situația

Update

Prin intermediul unui comunicat de presă, Administraţia Naţională Apele Române (ANAR) a transmis că, în perioada 28–30 noiembrie 2025, ploile abundente în bazinul superior al râului Argeș au provocat viituri semnificative. Debitele au fost controlate prin acumulările Golești, Zăvoiul Orbului și Mihăilești, ceea ce a permis evitarea pagubelor majore.

Totuși, o trecere provizorie între Budești și Crivăț a cedat din cauza debitelor mari. Accesul în zonă se face doar pe podurile autorizate, iar Apele Române monitorizează permanent situația și coordonează măsurile de siguranță.

„Tranzitarea în condiții de siguranță a viiturii pe râul Argeș și situația traversării provizorii dintre Budești și Crivăț

În intervalul 28–30 noiembrie 2025, în bazinul hidrografic superior al râului Argeș s-au înregistrat fenomene hidrometeorologice extreme, cu precipitații de aproximativ 100 l/mp, care au generat viituri importante pe toate cursurile de apă din zona montană: Argeș, Târgului, Doamnei, Potop, Sabar, precum și depășiri ale cotelor de apărare la mai multe stații hidrometrice.

O parte semnificativă din unda de viitură formată în partea de nord a județului Argeș a fost atenuată în lacul de acumulare Golești, debitul evacuat având o valoare maximă de 300 mc/s. Pe sectorul aval baraj Golești - acumularea Zăvoiul Orbului, debitele naturale au adus un aport suplimentar de aproximativ 100 mc/s. Astfel, prin acumularea Zăvoiul Orbului s-a tranzitat un debit total de 400 mc/s.

Din debitul propagat în aval de barajul Zăvoiul orbului, o parte a fost atenuată în lacul de acumulare Mihăilești, iar restul a fost evacuat controlat. Tranzitarea viiturii prin acumularea Mihăilești s-a realizat prin evacuarea unui debit maxim de 330 mc/s, în condițiile unui debit afluent de 400 mc/s. Nivelul maxim înregistrat în lacul Mihăilești a fost de 84,85 mdM, cu 15 cm sub NNR (02.12.2025, ora 16:00).

Dispeceratul SGA Giurgiu a informat SGA Călărași despre debitele evacuate, pentru coordonarea măsurilor în aval.

Ca urmare a evacuării controlate a debitelor din barajul Mihăilești, o trecere prin vad provizorie, neautorizată, existentă încă dinainte de anul 1989 și utilizată pentru traversarea cursului de râu pe perioada debitelor mici între localitățile Budești și Crivăț, a cedat. Această trecere este depășită și deversată ori de câte ori debitul râului depășește 250 mc/s, nefiind proiectată pentru tranzitarea unor debite mari.

Precizăm că orice lucrare de traversare a râului Argeș în acest sector – inclusiv poduri, podețe sau treceri provizorii – trebuie avizată și autorizată în prealabil de Ministerul Transporturilor, prin structurile de specialitate pentru Căile Navigabile. În prezent, accesul peste râul Argeș, în acest sector din județul Călărași, se realizează exclusiv prin cele două poduri autorizate: Oltenița–Chirnogi și Frumușani–Hotarele. Orice altă traversare improvizată nu este autorizată și nu oferă siguranță în perioadele cu debite crescute.

În conformitate cu regulamentele de exploatare ale acumulărilor din bazinul Argeș, având în vedere debitele afluente mari înregistrate și valorile prognozate, s-a trecut la exploatarea în regim de ape mari a tuturor amenajărilor hidrotehnice. Manevrele cu echipamentele hidromecanice au fost realizate coordonat, cu scopul reducerii vârfului de viitură și al tranzitării în siguranță a debitelor mari.

Administrația Națională „Apele Române” continuă monitorizarea permanentă a situației hidrometeorologice și menține legătura cu autoritățile locale și județene pentru aplicarea măsurilor necesare”, se arată în comunicatul de presă emis de Apele Române.

Știre inițială

Podul peste Argeș de la Budești, aflat la doar 20 de kilometri de București, s-a rupt azi noapte în mai multe locuri, iar apa se scurge acum prin zonele afectate. Debitul foarte puternic s-a produs ca urmare a deversărilor din barajele din amonte.

Echipele de la Apele Române intervin în acest moment la fața locului. Situația este una extrem de periculoasă pentru localitățile aflate în aval, deoarece apa nu poate fi controlată și există riscul ca zona să fie inundată oricând.

Mihai Ilie, primarul localității Budești, a intervenit la România TV și a vorbit despre acest subiect. Edilul a precizat că nu există persoane evacuate sau gospodării inundate, iar nivelul Argeșului a început să scadă. Echipele de intervenție aflate la fața locului au încercat să înlăture crengile și gunoaiele aduse de apă, însă nu au reușit.

„Am fost anunțat încă de săptămâna trecută că se va da drumul de la baraj, de la Mihăilești, în jur de 200 și ceva de metri cubi pe secundă. Am fost informați de către Apele Române și de către prefectură să închidem acea trecere prin vad. Este un podeț făcut din buturloaie, cu niște beton peste el, și vă dați seama, dacă a venit apa foarte mare, l-a rupt în două locuri, spre Crivăț și spre Budești.

Eu acum vin de acolo. În momentul ăsta nu avem persoane evacuate, nu avem nicio casă inundată. Am văzut că a început să se retragă râul Argeș cu vreo 30 de centimetri de azi-dimineață, dar doar acea trecere a fost afectată.

Acolo nu prea era risc de inundații. Pe noi ne-au înștiințat cei de la prefectură și Apele Române să blocăm acea trecere, dar nu sunt afectate clădiri, nu sunt afectate gospodării.

Am luat măsuri prin blocarea podului și prin curățarea tuturor crengilor, pomilor și a gunoaielor care veneau, dar nu am putut să facem față, pentru că sunt foarte multe crengi și gunoaie care au venit pe curs până la acea trecere”, a spus primarul la România TV.





