AVC-ul nu ține cont de vârstă! Cum îți protejezi creierul de accidentul vascular cerebral

Campania „Timpul înseamnă viață” atrage atenția asupra unui adevăr esențial: fiecare minut contează atunci când apar simptomele AVC. Reacția rapidă – apelul la 112 – poate face diferența între o viață salvată și o invaliditate permanentă.

Semnele care nu trebuie ignorate



De cele mai multe ori, accidentul vascular cerebral se instalează brusc, fără avertisment. Cele trei semne-cheie sunt ușor de recunoscut și pot fi observate chiar de cei aflați lângă pacient. Asimetria feței, atunci când zâmbetul devine brusc strâmb sau o parte a feței „cade”, este un prim semnal de alarmă. Urmează tulburările de vorbire – persoana afectată nu mai poate articula cuvintele sau vorbește neclar. Al treilea semn, la fel de grav, este slăbiciunea la nivelul brațului sau piciorului, când unul dintre membre nu mai poate fi mișcat sau „cade” brusc.

Dacă observi aceste semnele accidentului vascular cerebral, nu aștepta să treacă de la sine. Un apel la 112 este cea mai importantă decizie pe care o poți lua. În cazul unui AVC, fiecare minut contează, deoarece celulele nervoase mor rapid atunci când fluxul de sânge către creier este întrerupt.

Acțiunea rapidă, cel mai valoros tratament



Primele patru ore și jumătate de la debutul simptomelor reprezintă fereastra de timp critică în care medicii pot interveni eficient. Tratamentul prin tromboliză intravenoasă sau trombectomie mecanică poate restabili circulația cerebrală și reduce semnificativ riscul de dizabilitate. „Ne dorim ca oamenii să înțeleagă că timpul este viață. În fața unui AVC, fiecare minut pierdut înseamnă o șansă mai mică la recuperare. Apelul la 112 este primul gest care poate face diferența între o viață normală și una schimbată pentru totdeauna”, explică Liliana Curea, reprezentant al Asociației ALIA.

La rândul său, Vasiliki Tsagkaraki, General Manager Boehringer Ingelheim România, subliniază importanța reacției rapide: „Accidentul vascular cerebral este o urgență medicală în care acțiunea imediată poate reda pacientului șansa la o viață independentă. Cunoașterea simptomelor AVC și apelarea imediată la 112 pot transforma o situație gravă într-o șansă reală de recuperare.”

Progresele din sistemul medical românesc



România a făcut pași importanți în dezvoltarea rețelei de tratament pentru AVC. Dacă în 2015 existau doar 14 spitale capabile să efectueze tromboliză intravenoasă, astăzi pacienții pot beneficia de tratament în 49 de spitale din întreaga țară, iar 13 centre realizează trombectomie mecanică. Potrivit Prof. Dr. Cristina Tiu, coordonator național al programului AP AVC acut, „numărul pacienților tratați anual prin aceste proceduri a crescut semnificativ. În primele 9 luni ale acestui an au fost efectuate peste 1.200 de trombectomii și 3.200 de trombolize intravenoase.”

Astfel, România se apropie de obiectivele stabilite de European Stroke Organization: o rată de tromboliză de 15% din totalul cazurilor (în prezent 10%) și o rată de trombectomie mecanică de 5% (în prezent 2%). Aceste cifre arată un progres real, dar ele devin relevante doar dacă fiecare dintre noi știe cum să recunoască semnele unui accident vascular cerebral și să acționeze imediat.

Cum poți reduce riscul de AVC



Deși nu toate cazurile pot fi prevenite, există factori de risc care pot fi controlați. Menținerea unei tensiuni arteriale normale, renunțarea la fumat, o alimentatie echilibrată, mișcarea zilnică și verificările medicale regulate pot reduce semnificativ riscul de accident vascular cerebral. În același timp, este important să fim atenți la simptomele care pot anunța un AVC, mai ales dacă există antecedente familiale sau afecțiuni precum hipertensiunea, diabetul sau colesterolul crescut.

Totuși, specialiștii avertizează: oricât de atent ai fi, AVC-ul nu ține cont de vârstă. Poate apărea și la persoane tinere, aparent sănătoase. De aceea, cheia rămâne recunoașterea rapidă a semnelor și apelul la ajutor de urgență. Timpul înseamnă viață, iar reacția promptă poate salva creierul și viața cuiva drag.

O campanie pentru viață



Anul acesta, campania „Timpul înseamnă viață” se desfășoară în mediul online, prin mesaje educaționale și materiale video care ajută publicul să recunoască simptomele unui AVC. Scopul este ca fiecare român să știe cum să reacționeze atunci când vede semnele accidentului vascular cerebral – să nu piardă minute prețioase și să sune imediat la 112.

Pentru mai multe informații utile, materiale video și resurse medicale verificate, accesează platforma oficială: www.timpulinseamnaviata.ro. Acolo poți învăța cum să reacționezi corect și cum să transmiți mai departe mesajul care salvează vieți.

Timpul este cel mai bun medicament



Accidentul vascular cerebral poate schimba o viață în câteva secunde. Însă cunoașterea semnelor, reacția promptă și apelul la 112 pot transforma tragedia într-o poveste de supraviețuire. Intră pe www.timpulinseamnaviata.ro, informează-te și vorbește cu cei dragi despre aceste semne vitale.

Recunoaște semnele. Acționează rapid. Timpul înseamnă viață.