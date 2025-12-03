€ 5.0910
Stiri

Victor Ponta a spus cu cine votează la Primăria București
Data actualizării: 17:02 03 Dec 2025 | Data publicării: 16:41 03 Dec 2025

Victor Ponta a spus cu cine votează la Primăria București
Autor: Anca Murgoci

victor ponta Foto: Agerpres
 

Victor Ponta a spus cu cine votează.

Fostul premier Victor Ponta și-a declarat public susținerea pentru Daniel Băluță în cursa pentru Primăria Generală a Capitalei.

Într-o postare pe rețelele de socializare, Victor Ponta a afirmat că edilul Sectorului 4 „poate fi un Primar General foarte bun”. 

Victor Ponta a spus că Daniel Băluță s-a concentrat în campanie pe proiecte și muncă administrativă, evitând „politicianismul și mahalagismele altor candidați”.

Fostul premier a remarcat și implicarea lui Eugen Teodorovici în echipa candidatului PSD, considerând-o un avantaj. Ponta a amintit că, în perioada în care a colaborat cu Teodorovici ca ministru, România a atras cele mai mari fonduri europene și a implementat reduceri importante de taxe și impozite. În opinia sa, această experiență ar reprezenta o garanție că Daniel Băluță ar putea crește absorbția fondurilor europene și reduce taxarea locală în București. Deja Daniel Băluță este primarul care a atras cele mai multe fonduri europene.

„Sper ca duminică să ne alegem Primarul General cu creierul – de prea multe ori votul a venit «din ficat», iar apoi ne-am plâns că ne este greață”, a mai transmis Victor Ponta.

Iată mesajul integral:

„Ca bucureștean, sunt convins că Daniel Băluță poate fi un Primar General foarte bun. Tot ceea ce a făcut la Sectorul 4 îl recomandă, dar și faptul că, în această campanie, a ignorat politicianismul și mahalagismele altor candidați și a rămas concentrat pe muncă și pe proiectele de Primar General.


Faptul că acum este susținut și sfătuit de Eugen Teodorovici reprezintă un plus important. Eugen este ministrul care a fost alături de mine atunci când am adus în România cele mai multe fonduri europene și când am aplicat cele mai mari reduceri de taxe și impozite – iar asta este o garanție că Daniel Băluță va atrage bani europeni și va reduce taxarea locală în București!


Sper ca duminică să ne alegem Primarul General cu creierul – de prea multe ori votul a venit „din ficat”, iar apoi ne-am plâns că ne este greață!


Succes, Daniel!”

VEZI ȘI: Adrian Năstase a spus cu cine votează pe 7 decembrie pentru Primăria București 

Urmăriți DCNews și pe Google News

victor ponta
Daniel Băluță
primaria bucuresti
