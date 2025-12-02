Adrian Năstase a spus cu cine votează pe 7 decembrie pentru Primăria București

Adrian Năstase a spus cu cine va vota duminică. Fostul premier a explicat și de ce face această alegere.

„M-au intrebat mulți prieteni cu cine voi vota duminică, la primăria Capitalei. Mă simt dator să le răspund. Dar si vouă, prietenilor din on-line.

Sunt mai mulți candidați care, evident, nu au nicio sansă să câstige si sunt câțiva care, aparent, sunt intr-o relativă egalitate. Este ceea ce arată sondajele – fiecare influențat, probabil, si de finanțatori.

In ceea ce mă priveste, eu voi vota cu Daniel Băluță. Din mai multe motive. In primul rând, mi se pare un administrator public cu o experiență dovedită la Sectorul 4. In al doilea rand, chiar are o diplomă universitară.

Si in administrație dar si in politică a evoluat, din 2012, trecând, cu perseverență, spre pozițiile mai inalte. Principalele sale realizări au vizat proiecte de infrastructură si reorganizarea serviciilor publice. În mandatul său, sectorul 4 a beneficiat de modernizarea mai multor artere, de investiții în transportul public, de dezvoltarea de parcări, dar și de reabilitarea unor zone urbane neglijate anterior”, a scris fostul premier.

„Oamenii trebuie puși înaintea politicii”

„Contează si faptul că este candidatul PSD. De fapt, al stângii impotriva candidaților dreptei.

Vorbește despre un București în care „oamenii trebuie puși înaintea politicii” și despre transformarea orașului într-un spațiu accesibil, modern și bine gestionat. Doreste combaterea excluziunii sociale, sprijinul pentru familii, investițiile în infrastructură și recuperarea zonelor urbane nefuncționale, fiind concentrat pe soluții practice.

In condițiile in care presedintele, premierul si ministrii importanți reprezintă dreapta politică, victoria unui candidat de stânga la conducerea Capitalei, ar mai echilibra lucrurile!”, a scris Adrian Năstase.

