DCNews Politica Adrian Năstase a spus cu cine votează pe 7 decembrie pentru Primăria București
Data publicării: 19:59 02 Dec 2025

Adrian Năstase a spus cu cine votează pe 7 decembrie pentru Primăria București
Autor: Anca Murgoci

adrian-nastase_23768600 Foto: Vlad Roibu / DC News
 

Duminică, 7 decembrie, sunt alegeri pentru Primăria București.

Adrian Năstase a spus cu cine va vota duminică. Fostul premier a explicat și de ce face această alegere. 

„M-au intrebat mulți prieteni cu cine voi vota duminică, la primăria Capitalei. Mă simt dator să le răspund. Dar si vouă, prietenilor din on-line.

Sunt mai mulți candidați care, evident, nu au nicio sansă să câstige si sunt câțiva care, aparent, sunt intr-o relativă egalitate. Este ceea ce arată sondajele – fiecare influențat, probabil, si de finanțatori.

In ceea ce mă priveste, eu voi vota cu Daniel Băluță. Din mai multe motive. In primul rând, mi se pare un administrator public cu o experiență dovedită la Sectorul 4. In al doilea rand, chiar are o diplomă universitară. 

Si in administrație dar si in politică a evoluat, din 2012, trecând, cu perseverență, spre pozițiile mai inalte. Principalele sale realizări au vizat proiecte de infrastructură si reorganizarea serviciilor publice. În mandatul său, sectorul 4 a beneficiat de modernizarea mai multor artere, de investiții în transportul public, de dezvoltarea de parcări, dar și de reabilitarea unor zone urbane neglijate anterior”, a scris fostul premier.

„Oamenii trebuie puși înaintea politicii” 

„Contează si faptul că este candidatul PSD. De fapt, al stângii impotriva candidaților dreptei.

Vorbește despre un București în care „oamenii trebuie puși înaintea politicii” și despre transformarea orașului într-un spațiu accesibil, modern și bine gestionat. Doreste combaterea excluziunii sociale, sprijinul pentru familii, investițiile în infrastructură și recuperarea zonelor urbane nefuncționale, fiind concentrat pe soluții practice.

In condițiile in care presedintele, premierul si ministrii importanți reprezintă dreapta politică, victoria unui candidat de stânga la conducerea Capitalei, ar mai echilibra lucrurile!”, a scris Adrian Năstase.

VEZI ȘI: EXCLUSIV De ce se consideră Băluță un suveranist bucureștean. Mesaj pentru toți cetățenii / video 

Urmărește și confruntarea finală înainte de alegeri! Băluță, Hopincă, Negoiță și Piedone, la DC Votez:

adrian nastase
Daniel Băluță
