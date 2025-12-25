€ 5.0890
Crăciunul politicienilor. Ce au publicat pe Facebook "vedetele" politicii românești
Data actualizării: 16:55 25 Dec 2025 | Data publicării: 16:39 25 Dec 2025

Crăciunul politicienilor. Ce au publicat pe Facebook ”vedetele” politicii românești
Autor: Roxana Neagu

brad de craciun globuri lumini pexels foto Crăciun/pexels
 

Politicienii României au renunțat, de Crăciun, la promisiuni pentru români și s-au întors spre familii. Unii.

Redăm mesajele politicienilor și pozele pe care le-au publicat, alături de familiile lor: 

Stelian Bujduveanu, viceprimar general: Crăciunul înseamnă familie, liniște și recunoștință. Vă doresc sărbători cu pace în suflet, bucurii și momente frumoase alături de cei dragi. Crăciun fericit! 

Din imaginea lui Ludovic Orban nu a lipsit celebrul său cățel, un Golden Retriever. ”Vă dorim Crăciun fericit!” a scris el pe Facebook. 
 
 

În schimb, premierul și președintele au transmis două mesaje pe cât de ”omenoase” pe atât de reci.

”SĂRBĂTORI FERICITE!
HRISTOS S-A NĂSCUT!
Vă doresc tuturor un Crăciun liniștit, cu sănătate, speranță și credință într-un viitor mai bun” a scris Ilie Bolojan, punând următoarea imagine:

Președintele Nicușor Dan a scris: ”Nașterea lui Hristos este pentru noi, creștinii, sărbătoarea speranței, a luminii și a adevărului credinței. Oriunde ne-am afla, Crăciunul ne amintește de acasă, de magia copilăriei și ne readuce mai aproape de esența valorilor care dau sens vieții noastre. Momentele petrecute în familie și bucuria de a-i avea aproape pe cei dragi sunt cele mai prețioase daruri, pe care, în tumultul vieții de zi cu zi, riscăm uneori să nu le apreciem atât de mult pe cât ar trebui. În aceste zile speciale, să ne regăsim liniștea sufletească, puterea de a fi mai buni, mai înțelepți și mai înțelegători pentru ca, împreună, să ne recăpătăm forța unei națiuni conștientă de identitatea sa și hotărâtă să îşi construiascä viitorul cu încredere.
Vă doresc tuturor un Crăciun binecuvântat!”. 

Dominic Fritz, al USR-ului, nu a renunțat la mesajul pentru cetățeni: 

