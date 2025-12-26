€ 5.0890
Nicușor Dan, surprins în satul Ileni, din Brașov. "Frunză verde de frifoi, preşedintele-i la noi!" VIDEO
Data publicării: 21:52 26 Dec 2025

Nicușor Dan, surprins în satul Ileni, din Brașov. ”Frunză verde de frifoi, preşedintele-i la noi!” VIDEO
Autor: Roxana Neagu

nicusor dan in ileni Președintele Nicușor Dan în Ileni/ captură video
 

Președintele Nicușor Dan și-a petrecut Crăciunul în județul Brașov.

Președintele Nicușor Dan se află în județul Brașov, alături de familie. El a vizitat și satul bunicilor săi, Ileni, alături de fiica sa. Localnicii l-au întâmpinat cu ”Frunză verde de frifoi, preşedintele-i la noi!”

”L-am întâmpinat pe domnul preşedinte Nicuşor Dan cu o colindă din satul nostru, la Muzeul din Ileni. Un moment simplu şi sincer, ca între oameni, acasă” au transmis localnicii din Ileni, pe Facebook. Ei au distribuit și imagini de la sosirea președintelui. 

”Vizita ne-a emoționat și ne-a onorat”

Localnicii au mai transmis: ”Seara de Crăciun a adus bucurie în Satul Ileni. Vizita domnului preşedinte Nicuşor Dan la Muzeul din Ileni ne-a emoţionat şi ne-a onorat. A fost o întoarcere acasă, ca fiu al satului, un moment care ne-a reamintit că legătura cu locurile natale rămâne vie, indiferent de drumurile vieţii”. 

”Vă mulţumim pentru că aţi revenit acasă şi pentru că purtaţi Ileniul cu dumneavoastră” i-au spus ei lui Nicușor Dan. 

Satul Ileni este din comuna Mândra, din Brașov. 


