Robert Cazanciuc: Momentele importante ale Bisericii Ortodoxe Române în 2025

Centenarul Patriarhiei Române și sfințirea picturii Catedralei Naționale au fost cele mai importante momente ale anului trecut pentru Biserica Ortodoxă Română, a precizat senatorul PSD, Robert Cazanciuc.
Aceste două evenimente au fost de altfel unele dintre subiectele discutate în Adunarea Națională Bisericească, în ședința anuală de lucru a acestui for clerical, deschisă de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în Aula „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei.
În discursul pe care l-am ținut ca membru în Adunarea Națională Bisericească, am remarcat cu multă recunoștință și apreciere aceste două repere însemnate ale istoriei ortodoxismului românesc.
A fost o bucurie revederea si dialogul purtat cu Preasfinția Sa Ambrozie, Episcopul Giurgiului, cu membrii Sfântului Sinod și ai Adunării Naționale Bisericești, a precizat Robert Cazanciuc.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci