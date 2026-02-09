€ 5.0934
Robert Cazanciuc: Momentele importante ale Bisericii Ortodoxe Române în 2025
Data publicării: 10:26 09 Feb 2026

Robert Cazanciuc: Momentele importante ale Bisericii Ortodoxe Române în 2025
Autor: Crişan Andreescu

Cazanciuc Foto: Facebook Robert Cazanciuc

Centenarul Patriarhiei Române și sfințirea picturii Catedralei Naționale au fost cele mai importante momente ale anului trecut pentru Biserica Ortodoxă Română, a precizat senatorul PSD, Robert Cazanciuc.

Aceste două evenimente au fost de altfel unele dintre subiectele discutate în Adunarea Națională Bisericească, în ședința anuală de lucru a acestui for clerical, deschisă de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în Aula „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei.

În discursul pe care l-am ținut ca membru în Adunarea Națională Bisericească, am remarcat cu multă recunoștință și apreciere aceste două repere însemnate ale istoriei ortodoxismului românesc.

A fost o bucurie revederea si dialogul purtat cu Preasfinția Sa Ambrozie, Episcopul Giurgiului, cu membrii Sfântului Sinod și ai Adunării Naționale Bisericești, a precizat Robert Cazanciuc.

