Grindeanu reacționează la zvonul că PSD nu va da premier la rotativă
Data publicării: 21:47 02 Feb 2026

Grindeanu reacționează la zvonul că PSD nu va da premier la rotativă
Autor: Andrei Itu

Presiune tot mai mare pe Ilie Bolojan. Premierul nu renunță la USR, în timp ce PSD e împins să plece. Chirieac: Bolojan Au vrut un guvern minoritat, dar i-a liniștit președintele Premierul Ilie Bolojan (stânga), președintele PSD, Sorin Grindeanu (dreapta). În plan îndepărtat, președintele USR, Dominic Fritz. Sursa foto: Agerpres

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a comentat afirmațiile primarului PNL din Cavnic, care a declarat că, în cadrul unei întâlniri a primarilor liberali cu premierul Ilie Bolojan, acesta le-ar fi zis că nu va exista un premier PSD, la rotativă.

În cadrul unei conferințe de presă organizată de PSD la Parlament, Sorin Grindeanu a precizat că protocolul de guvernare nu este doar între președintele PNL și președintele PSD.

”Protocolul de guvernare este între patru partide, nu este între Grindeanu și Bolojan, nu este personalizat. Este un protocol între PSD-PNL-USR-UDMR și Grupul Minorităților”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Controverse cu rotativa 

Amintim că Vladimir Petruț a spus, zilele trecute, că a participat la o întâlnire cu Ilie Bolojan și mai mulți primari liberali. Ei ar fi fost informați că la rotativa din anul 2027 premierul nu va fi de la PSD, așa cum este scris în protocolul de coaliție.

”Eram eu și încă vreo 10 primari, în jur mai erau deputați, senatori…Un primar l-a întrebat pe premier dacă merită toate aceste măsuri, mai ales că vine rotativa și PNL nu mai poate pune premier. Bolojan a răspuns: Veți vedea, există un plan, nu va fi premierul de la PSD. Se pare că există un plan, am aflat eu mai târziu, n-a zis Bolojan, dar am aflat că vor să pună un premier tehnocrat, unul din zona USR”, a fost declarația primarului din Cavnic. Vezi detalii aici!

Ce se întâmplă cu scenariul ieșirii de la guvernare

Întrebat despre consultările din interiorul PSD privind ieșirea de la guvernare, Sorin Grindeanu a declarat că social-democrații vor lua o hotărâre doar după ce vor vedea Legea bugetului.

”Am anunțat că perioada de evaluare se închide o dată cu bugetul, atunci vom vedea dacă și măsurile noastre vor fi prinse în Legea bugetului. Din punctul nostru de vedere trebuie să fie. Punct! (…) O dată cu pachetul pe administrație, concomitent trebuie adoptat și proiectul de relansare economică pe care îl propune PSD”, a mai spus Sorin Grindeanu, președintele PSD, în cadrul unei conferințe de presă.

Vezi și - Reacția PNL la acuzația primarului liberal din Cavnic că ”Guvernul Bolojan a luat bani” din bugetul orașului

