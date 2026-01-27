Florin Barbu atenționează la Bruxelles: Fermierii nu pot plăti prețul politicilor climatice. CBAM trebuie adaptat

România a fost pentru propunerea Austriei cu privire la suspendarea aplicării CBAM pentru îngrășăminte, cerând extinderea măsurii la toate tipurile de fertilizanți agricoli, nu doar la amoniac și uree, în contextul creșterii tot mai mari a costurilor de producție și al diminuării competitivității fermierilor europeni.

Politicile climatice trebuie să fie însoțite de măsuri concrete de sprijin

”România a sprijinit propunerea formulată de Austria referitoare la suspendarea aplicării CBAM pentru îngrășăminte și extinderea acestei suspendări pentru toate tipurile de fertilizanți utilizați în agricultură, nu doar pentru amoniac și uree, având în vedere creșterea semnificativă a costurilor de producție și pierderea de competitivitate a fermierilor europeni.

Ministrul Florin Barbu a subliniat că politicile climatice trebuie să fie însoțite de măsuri concrete de sprijin, pentru ca tranziția verde să nu se transforme într-o povară insuportabilă pentru agricultori și pentru securitatea alimentară a Uniunii Europene”, notează Ministerul Agriculturii.

”Fermierii noștri nu pot fi puși în situația de a plăti singuri costul tranziției verzi”

”Fermierii noștri nu pot fi puși în situația de a plăti singuri costul tranziției verzi. Creșterea prețurilor la îngrășăminte, generată de aplicarea CBAM, lovește direct în competitivitatea agriculturii europene și, implicit, în siguranța alimentară. România susține o abordare echilibrată: protecția mediului trebuie să meargă mână în mână cu protecția fermierilor și cu menținerea capacității de producție în Uniunea Europeană”, a sps ministrul Agriculturii, Florin-Ionuț Barbu.

România a cerut identificarea unor mecanisme europene de compensare și sprijin

"În acest context, România a solicitat identificarea unor mecanisme europene de compensare și sprijin, care să permită fermierilor să facă față creșterii costurilor și să continue investițiile necesare pentru modernizarea și decarbonizarea agriculturii.

Poziția exprimată de ministrul Florin Barbu se înscrie în linia constantă de acțiune a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale de a apăra interesele fermierilor români și europeni și de a promova politici europene care să asigure, simultan, sustenabilitatea, competitivitatea și securitatea alimentară", conform unui comunicat al MADR.

