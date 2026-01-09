Răsturnare de situație cu Mercosur: Italia pare decisă să susțină acordul Ursulei von der Leyen / Vot crucial, vineri

După mai mult de 25 de ani de negocieri, Uniunea Europeană este pe punctul de a încheia un acord comercial cu Mercosur, care ar putea primi vineri aprobarea statelor membre, în pofida furiei fermierilor şi a opoziţiei Franţei, transmit AFP și Agerpres.

Din 1999, Comisia Europeană este angajată în negocieri dificile pentru a crea una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume cu Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay. Negocierile au stagnat ani de zile din cauza dosarului agricultură.

De data aceasta, Bruxelles-ul consideră că acordul este la îndemână.

Pentru detractorii săi, acordul cu blocul Mercosur va perturba agricultura europeană cu produse mai ieftine care s-ar putea să nu respecte neapărat standardele de mediu ale UE, din cauza controalelor insuficiente. Pentru susţinătorii săi, precum Germania şi Spania, dimpotrivă, acest acord va revigora o economie europeană aflată în dificultate, slăbită de concurenţa chineză şi de tarifele americane.

În ciuda protestelor reînnoite ale fermierilor europeni, Ursula von der Leyen speră să parafeze acest tratat luni în Paraguay. Înainte de a zbura în America Latină, preşedintele Comisiei Europene are însă nevoie de aprobarea statelor europene, cu majoritate calificată, într-un vot aşteptat pentru vineri.

Italia, care solicitase o prelungire în decembrie, pare acum pregătită să-şi dea aprobarea potenţial decisivă.

Înainte de votul de vineri al țărilor membre ale UE, ministrul de externe Antonio Tajani a declarat că Roma este mulțumită de eforturile Comisiei Europene de a face acordul mai acceptabil. Ministrul Agriculturii, Francesco Lollobrigida, a declarat, de asemenea, că acordul reprezintă o oportunitate, în special pentru exportatorii de alimente, potrivit Politico.

Italia a lăudat o serie de măsuri suplimentare propuse de Comisie, inclusiv garanții pentru piața agricolă și noi promisiuni bugetare privind finanțarea agriculturii, ca fiind „cel mai cuprinzător sistem de protecție inclus vreodată într-un acord de liber schimb semnat de UE”.

Franța, cea mai mare țară din UE care se opune acordului cu Mercosur. Polonia și Ungaria se opun și ele

Franţa se opune în continuare acordului, aşa cum a anunţat Emmanuel Macron joi seara, invocând o "respingere unanimă" din partea clasei politice franceze. Tot împotrivă ar urma să se pronunţe şi Polonia, Ungaria, Irlanda şi Austria, dar cu toate acestea nu vor reuşi să blocheze acordul.

Acest tratat între UE şi patru ţări Mercosur ar crea o zonă de liber schimb de peste 700 de milioane de consumatori, o mişcare cerută de comunitatea de afaceri. Eliminarea unei mari părţi din tarife ar stimula exporturile europene de maşini, utilaje, vin şi brânzeturi. În schimb, ar facilita intrarea în Europa a cărnii de vită, a păsărilor de curte, a zahărului, a orezului, a mierii şi a soiei din America de Sud, cu cote scutite de taxe vamale care alarmează sectoarele afectate.

Acordul cu Mercosur este "esenţial din punct de vedere economic, politic, strategic şi diplomatic", a insistat Olof Gill, purtător de cuvânt al Comisiei. Şi "priorităţile agricole au fost în centrul" discuţiilor, a afirmat el joi. "Am negociat ca nebunii", a spus Olof Gill.

Fermierii europeni, nemulțumiți de Acordul UE cu Mercosur

În speranţa că îi va linişti pe fermieri, Bruxelles-ul a făcut o serie de concesii în ultimele luni, inclusiv garanţii consolidate pentru protejarea produselor sensibile şi o măsură bugetară în viitoarea Politică Agricolă Comună (PAC) a UE. Dar totul a fost în zadar.

Fermierii au reluat protestele, în special în Franţa, unde tractoarele s-au aflat joi la Paris pentru a protesta faţă de Mercosur, preţurile la îngrăşăminte şi faţă de modul în care Guvernul a gestionat focarul de dermatoză nodulară bovină.

Din cauza instablităţii politice, Emmanuel Macron părea să ezite în privinţa acordului comercial Mercosur, considerându-l "inacceptabil în forma sa actuală". Însă presiunea politică a fost prea mare, dreapta ameninţând să doboare Guvernul lui Sebastien Lecornu dacă acesta susţine acordul.

În aceste condiţii, Uniunea Europeană se pregăteşte să aprobe un acord comercial împotriva dorinţelor principalei puteri agricole a continentului, o situaţie practic fără precedent.

Parisul explică însă că jocul nu s-a terminat, deoarece acordul, chiar dacă este semnat, trebuie încă supus ratificării Parlamentului European în câteva săptămâni.

Votul ar putea fi strâns în Parlamentul European, unde vor prevala consideraţiile naţionale. Aproximativ 150 de europarlamentari (din 720) vor să întreprindă acţiuni pentru a încerca să blocheze implementarea acordului.