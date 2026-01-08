€ 5.0905
DCNews Stiri UE, somată să riposteze: Austria propune sancţiuni dure pentru a apăra Groenlanda de presiunile SUA
Data actualizării: 10:10 08 Ian 2026 | Data publicării: 10:08 08 Ian 2026

UE, somată să riposteze: Austria propune sancţiuni dure pentru a apăra Groenlanda de presiunile SUA
Autor: Alexandra Curtache

Groenlanda Foto: Unsplash
 

Vicecancelarul austriac Andreas Babler cere UE măsuri ferme pentru a descuraja orice tentativă a SUA de a anexa Groenlanda.

Preşedintele Partidului Social-Democrat austriac (SPOe) şi vicecancelarul ţării, Andreas Babler, a cerut miercuri Uniunii Europene (UE) să elaboreze un "catalog" de măsuri pentru a descuraja orice încercare americană de a anexa Groenlanda, un teritoriu autonom din cadrul Danemarcei, relatează joi AFP.

Babler a propus pregătirea unei ameninţări cu sancţiuni "severe" împotriva giganţilor tehnologici americani şi tarife "punitive" pentru produsele agricole provenite din anumite state americane.

„Restricţionarea investiţiilor americane în domenii legate de infrastructura noastră critică trebuie să fie, de asemenea, pe o listă de măsuri de descurajare", a subliniat Babler, vicepreşedinte al Partidului Socialiştilor Europeni (PES).

Europa trebuie să înceteze să se prezinte ca fiind mai mică decât este" şi "să-şi folosească greutatea economică considerabilă faţă de Statele Unite", a adăugat europarlamentarul, care a asigurat-o pe premierul danez Mette Frederiksen, de asemenea membru al PES, de solidaritatea sa.

Citește și: Mesaj ferm din Europa: Groenlanda aparţine poporului său

Washingtonul analizează inclusiv opţiuni militare

Statele Unite au anunţat că studiază "mai multe opţiuni", inclusiv militare, pentru a prelua Groenlanda, preşedintele american Donald Trump susţinând că insula arctică cu 57.000 de locuitori se încadrează în sfera naturală de influenţă a SUA.

Europenii se pregătesc să "riposteze" împotriva tuturor formelor de intimidare din partea Statelor Unite, a afirmat miercuri ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot.

La începutul lunii decembrie, Uniunea Europeană a amendat X, reţeaua socială deţinută de Elon Musk, cu 120 de milioane de euro, prima sancţiune impusă în temeiul Legii privind Serviciile Digitale (DSA), o lege istorică adoptată pentru combaterea conţinutului online ilegal.

În urma acestui fapt, administraţia americană a impus interdicţii de intrare în SUA pentru cinci personalităţi europene proeminente care pledează pentru o reglementare mai strictă a sectorului tehnologic.

uniunea europeana
austria
sanctiuni
groenlanda
sua
