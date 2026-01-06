€ 5.0905
Mesaj ferm din Europa: Groenlanda aparţine poporului său
Data publicării: 14:19 06 Ian 2026

Mesaj ferm din Europa: Groenlanda aparţine poporului său
Autor: Dana Mihai

eu-flag-uniunea-europeana-steag_74780800 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @fabrikasimf
 

Guvernele Spaniei, Franţei, Germaniei, Italiei, Regatului Unit, Poloniei şi Danemarcei au apărat marţi suveranitatea Groenlandei împotriva pretenţiilor SUA.

Guvernele Spaniei, Franţei, Germaniei, Italiei, Regatului Unit, Poloniei şi Danemarcei au apărat marţi suveranitatea Groenlandei împotriva pretenţiilor SUA, într-o declaraţie comună în care afirmă că securitatea arctică este "o prioritate" pentru Europa şi este critică pentru securitatea internaţională şi transatlantică, informează Reuters şi EFE.

„Groenlanda aparține poporului său”

"Groenlanda aparţine poporului său. Doar Danemarca şi Groenlanda pot decide asupra chestiunilor care privesc relaţiile dintre ele. Acestea sunt principii universale şi noi nu vom înceta să le apărăm", se menţionează în declaraţie, citată de Reuters.

"Trebuie să respectăm principiile Cartei ONU, inclusiv suveranitatea, integritatea teritorială şi inviolabilitatea graniţelor", se mai menţionează în declaraţie, care adaugă că "securitatea în zona arctică trebuie realizată în mod colectiv, în conjuncţie cu aliaţii NATO, inclusiv cu Statele Unite".

Citește și: China acuză SUA că încalcă dreptul internaţional în Venezuela după capturarea lui Maduro

"NATO a precizat clar că regiunea arctică este o prioritate, iar aliaţii europeni îşi intensifică eforturile", se mai menţionează în declaraţie. "Noi şi mulţi alţi aliaţi ne-am sporit prezenţa, activităţile şi investiţiile pentru a menţine siguranţa Arcticii şi pentru a descuraja adversarii", au mai declarat semnatarii declaraţiei.

Trump insistă asupra controlului Groenlandei

Trump a declarat în repetate rânduri că doreşte să preia controlul asupra Groenlandei şi a afirmat duminică pentru revista The Atlantic: "Avem nevoie de Groenlanda, absolut. Avem nevoie de ea pentru apărare". 

