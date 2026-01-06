€ 5.0905
|
$ 4.3557
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0905
|
$ 4.3557
 
DCNews Stiri China acuză SUA că încalcă dreptul internaţional în Venezuela după capturarea lui Maduro
Data actualizării: 12:37 06 Ian 2026 | Data publicării: 12:34 06 Ian 2026

China acuză SUA că încalcă dreptul internaţional în Venezuela după capturarea lui Maduro
Autor: Alexandra Curtache

xi-jinping-3_99018500 Preşedintele Chinei, Xi Jinping. Sursa foto Agerpres
 

China a acuzat marţi Statele Unite că încalcă dreptul internaţional în cazul Venezuelei, afirmând că Washingtonul îşi pune legislaţia internă deasupra normelor internaţionale după capturarea preşedintelui Nicolas Maduro.

China a acuzat marţi Statele Unite că acordă prioritate legilor interne în detrimentul dreptului internaţional în cazul Venezuelei, afirmând că nicio ţară nu îşi poate plasa normele interne mai presus de regulile internaţionale şi nici nu se poate autoproclama arbitru al ordinii juridice globale, informează EFE.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe chinez, Mao Ning, a declarat într-o conferinţă de presă că acţiunile Washingtonului în Venezuela "încalcă grav dreptul internaţional şi normele fundamentale care guvernează relaţiile internaţionale", referindu-se la capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro în timpul unei operaţiuni militare americane.

Critici privind ignorarea suveranităţii Venezuelei

„Nicio ţară nu îşi poate plasa normele interne mai presus de dreptul internaţional", a subliniat Mao, adăugând că Statele Unite, în calitate de membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU, „au ignorat preocupările serioase ale comunităţii internaţionale şi au călcat în picioare în mod arbitrar suveranitatea, securitatea şi drepturile şi interesele legitime ale Venezuelei".

Purtătorul de cuvânt a reiterat că Beijingul "se opune ferm" acestor acţiuni şi a susţinut că "problemele internaţionale nu ar trebui rezolvate prin utilizarea forţei", deoarece, a indicat ea, "abuzul de mijloace militare duce doar la crize mai mari".

În acest context, Mao a afirmat că „ţările mari, în special, nu ar trebui să acţioneze ca şi cum ar putea fi poliţia lumii" şi a subliniat că „niciun stat nu are dreptul să se autoproclame arbitru al dreptului internaţional".

Citește și: Maduro pledează nevinovat în fața tribunalului federal din New York. „Încă sunt președintele Venezuelei”!

Critici privind procedurile judiciare din SUA

„China respectă suveranitatea şi independenţa Venezuelei şi respectă măsurile adoptate de guvernul venezuelean în conformitate cu Constituţia şi legile sale", a adăugat purtătoarea de cuvânt, întrebată despre situaţia politică internă a ţării în urma numirii lui Delcy Rodriguez ca preşedinte interimar după capturarea lui Maduro.

În ceea ce priveşte procedurile judiciare iniţiate în Statele Unite împotriva preşedintelui venezuelean, Mao a declarat că Washingtonul „a ignorat statutul de şef de stat al preşedintelui Maduro" şi că supunerea sa la proceduri judiciare interne americane „încalcă grav suveranitatea naţională a Venezuelei şi subminează grav normele fundamentale ale relaţiilor internaţionale".

„China îndeamnă Statele Unite să-l elibereze imediat pe preşedintele Maduro şi pe soţia sa şi să le garanteze siguranţa personală", a adăugat el.

Mao a concluzionat că China va continua să apere „respectul pentru suveranitatea şi integritatea teritorială a tuturor ţărilor" şi a pledat pentru „rezolvarea diferendelor şi disputelor dintre state prin dialog şi consultare prin mijloace paşnice".

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

china
sua
venezuela
maduro
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Coaliția de Voință, proiect ambițios privind apărarea Ucrainei în fața Rusiei
Publicat acum 22 minute
Sabotaj pe Pârtia Bucovina: Teleschiul și tunurile de zăpadă, scoase din funcțiune
Publicat acum 28 minute
Mircea Badea, marea întrebare după incendiul din Elveția. Cum este posibil așa ceva?
Publicat acum 48 minute
Mesaj ferm din Europa: Groenlanda aparţine poporului său
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Imnul Uniunii Europene, cântat la slujba de Bobotează de la Constanța. ÎPS Teodosie: „Vrem, nu vrem, suntem în UE”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 50 minute
”Monstruozitatea” dată pe sub ușă de Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac: Așa îți poți pierde casa!
Publicat pe 04 Ian 2026
Dmitri Medvedev propune răpirea unui important lider din UE, după modelul Maduro
Publicat pe 04 Ian 2026
Harta care provoacă fiori unei țări din UE. Mesaj din anturajul lui Trump: Ce urmează după Venezuela / foto în articol
Publicat acum 22 ore si 42 minute
Ghiseul.ro, anunț de ultimă oră pentru români: plățile care sunt sistate
Publicat acum 18 ore si 14 minute
Plicurile pe care nimeni din Armata Venezuelei nu a avut curajul să le deschidă, în fața SUA. Generalul Mîndrescu: Au paralizat
 
razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close