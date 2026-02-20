Fondatorul milionar al ASOS a căzut în gol de la balcon în Thailanda

Quentin Griffiths, originar din Londra, a cofondat compania în 2000, înainte de a o părăsi în 2005 și de a se muta ulterior în Thailanda în 2007.

Se spune că bărbatul în vârstă de 58 de ani s-a prăbușit de la balconul apartamentului său din Pattaya, pe coasta de est a Thailandei.

Primele concluzii ale anchetei din Pattaya

Corpul său a fost găsit de serviciile de urgență, poliția afirmând că, deși nu au fost găsite semne de tulburare în apartamentul său, nu se poate exclude posibilitatea unei crime până la efectuarea unor teste medico-legale suplimentare.

Va fi necesară efectuarea unei autopsii pentru a determina cauza exactă a decesului, însă acest proces poate fi adesea unul îndelungat, care poate dura câteva luni.

O sursă din cadrul poliției a declarat pentru BBC că Griffiths se afla singur în apartamentul său, iar ușa era încuiată pe dinăuntru.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe britanic a declarat într-un comunicat: „Susținem familia unui cetățean britanic care a decedat în Thailanda și suntem în contact cu autoritățile locale”.

Acuzații grave de fraudă și dispute juridice

Moartea omului de afaceri survine în mijlocul unui litigiu juridic, fostă sa soție thailandeză acuzându-l că a furat jumătate de milion de lire sterline dintr-o companie pe care o conduceau împreună.

Ea susține că Griffiths a falsificat documente pentru a vinde terenuri și acțiuni din afacerea lor fără știrea ei, ceea ce a determinat detectivii să-l aresteze și să-l aducă la interogatoriu.

El a negat toate acuzațiile aduse împotriva sa și a fost eliberat după interogatoriu, însă se pare că ancheta era încă în curs la momentul decesului omului de afaceri.

„Este un adevărat mister. S-a folosit expresia «circumstanțe suspecte», dar încă nu știm nimic”, a declarat un prieten al familiei Griffith pentru The Sun.

Ascensiunea și proiectele profesionale de după ASOS

Tatăl a trei copii a câștigat milioane de la ASOS, demisionând din funcția de director de marketing după patru ani, dar unele dintre celelalte afaceri ale sale au avut mai puțin succes.

În 2005, a cofondat EBTM (prescurtarea de la Everything But The Music), o altă firmă de modă online, inspirată de trupe rock precum Arctic Monkeys și fanii acestora.

Griffiths a demisionat în 2008, iar compania a intrat în administrare judiciară în anul următor.

În 2006, a cofondat Adili, un brand etic de modă online al cărui nume înseamnă „etic și corect” în swahili. Ulterior, compania și-a schimbat numele în Ascension, după ce cumpărătorii îl confunda în mod constant cu Aldi.

Griffiths a părăsit compania în 2009, iar în anul următor brandul a fost vândut pentru doar 1 liră sterlină, iar compania a fost dizolvată doi ani mai târziu.

Averile impresionante și procesele financiare

Omul de afaceri continua să câștige milioane de la ASOS în această perioadă, inclusiv suma impresionantă de 15 milioane de lire sterline din vânzarea de acțiuni în 2010, înainte de a obține un alt câștig substanțial doar trei ani mai târziu.

Cu toate acestea, el a continuat să-și dea în judecată contabilii de la BDO, susținând că i s-au dat sfaturi incorecte cu privire la vânzare, ceea ce i-a costat în final peste 4 milioane de lire sterline în impozite, adică aproape jumătate din suma vânzării.

După ce a divorțat de prima sa soție, Griffiths s-a căsătorit cu o thailandeză, cu care a avut un fiu și o fiică, înainte de a se separa acum câțiva ani.

Ancheta privind moartea magnatului de origine britanică este în curs de desfășurare.