Casa Albă susține că nimeni nu va apăra Groenlanda în fața SUA

Adjunctul şefului de cabinet al preşedintelui american Donald Trump, Stephen Miller, a descris luni pretenţiile SUA de a controla Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, drept "poziţia oficială a guvernului SUA", respingând în acelaşi timp perspectiva unui conflict militar din cauza insulei arctice, relatează marţi dpa.

"Nimeni nu va lupta militar cu SUA"

Întrebat de CNN dacă Washingtonul ar exclude utilizarea forţei pentru a prelua Groenlanda, Stephen Miller a declarat: "Nimeni nu va lupta militar cu Statele Unite pentru viitorul Groenlandei".

El a spus că insula ar trebui să facă parte din Statele Unite, adăugând că Trump şi-a exprimat clar poziţia încă de la începutul mandatului său, acum aproape un an.

Miller a susţinut că, în calitate de principală putere militară a NATO, SUA au nevoie să controleze Groenlanda pentru a securiza regiunea arctică.

De asemenea, el a pus sub semnul întrebării suveranitatea Danemarcei asupra teritoriului, întrebând care este baza juridică a apartenenţei Groenlandei la Danemarca şi de ce insula ar trebui să rămână o "colonie a Danemarcei".

De ce este Groenlanda atât de importantă

Groenlanda face parte din regatul Danemarcei, dar este în mare parte autonomă şi nu este membră a UE. Este importantă din punct de vedere strategic datorită bogăţiei sale de materii prime şi ca bază pentru controlul militar al Arcticii.

Trump a afirmat în repetate rânduri că SUA ar trebui să controleze Groenlanda din motive de securitate naţională, o poziţie pe care a reiterat-o în weekend.

Sâmbătă, o postare pe reţelele de socializare a fostei consiliere guvernamentale Katie Miller, soţia lui Stephen Miller, arăta o hartă a Groenlandei în culorile drapelului american, însoţită de cuvântul expresia "în curând", scrisă cu majuscule.

Danemarca, vecinii săi nordici, Regatul Unit, Germania şi Uniunea Europeană au respins luni pretenţiile SUA, prim-ministrul danez Mette Frederiksen declarând că ameninţările lui Trump ar trebui luate în serios şi că, dacă SUA aleg să atace o ţară NATO, "totul se opreşte".