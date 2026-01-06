€ 5.0905
|
$ 4.3557
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0905
|
$ 4.3557
 
DCNews Stiri Premierul Groenlandei îi întinde mâna lui Donald Trump, pe măsură ce liderul american își dorește alipirea insulei la SUA
Data publicării: 10:37 06 Ian 2026

Premierul Groenlandei îi întinde mâna lui Donald Trump, pe măsură ce liderul american își dorește alipirea insulei la SUA
Autor: Ioan-Radu Gava

Trump numește un trimis special pentru Groenlanda. Danemarca, iritată, a convocat ambasadorul SUA Președintele Donald Trump. Sursa foto: Agerpres
 

Premierul groenlandez îndeamnă la evitarea panicii şi se arată deschis la o relaţie mai strânsă cu SUA.

Premierul guvernului autonom al Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a făcut apel luni la calm în ceea ce priveşte interesul reiterat al preşedintelui american Donald Trump de a obţine acest teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei şi şi-a exprimat deschiderea pentru consolidarea relaţiilor cu Washingtonul, relatează EFE și Agerpres.

"Nu ne aflăm într-o situaţie în care Statele Unite ar putea cuceri Groenlanda. Nu aceasta este situaţia, aşa că nu este nevoie să ne panicăm. Trebuie să restabilim buna cooperare pe care am avut-o", a declarat Nielsen luni, într-o conferinţă de presă la Nuuk, capitala Groenlandei.

Nielsen a respins comparaţiile cu Venezuela, unde Statele Unite au efectuat sâmbătă o intervenţie militară pentru a-l captura pe preşedintele Nicolas Maduro.

"Ţara noastră nu este potrivită pentru comparaţie cu Venezuela. Suntem o ţară democratică de mulţi ani", a declarat el.

CITEȘTE ȘI                    -                  Pete Hegseth l-a umilit public pe Vladimir Putin. Ce a spus șeful Pentagonului / video

Groenlanda vrea "linie directă" cu SUA

Liderul groenlandez a afirmat totodată că doreşte să "aprofundeze" şi să "consolideze" relaţia cu NATO şi să aibă o "linie directă" de comunicare cu Statele Unite, nu prin intermediul mass-media.

În ultimele zile, Trump a insistat în două rânduri asupra necesităţii de a obţine această insulă arctică din motive de securitate.

"Nu vreau să vorbesc despre Groenlanda. Hai să vorbim despre Venezuela, Rusia, Ucraina... Ne vom ocupa de Groenlanda peste două luni. Hai să vorbim despre Groenlanda peste 20 de zile", a spus iniţial Trump la Air Force One, înainte de a sublinia valoarea sa strategică.

Preşedintele SUA a afirmat că Groenlanda este înconjurată de nave ruseşti şi chineze "din toate părţile" şi că Danemarca "nu va putea" să-i garanteze securitatea.

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a recunoscut că ia în serios intenţiile lui Trump, dar a afirmat că face tot posibilul pentru a asigura un rezultat pozitiv.

"Cred în democraţie şi în ordinea internaţională bazată pe reguli", a subliniat ea.

CITEȘTE ȘI                -                Surpriză pentru Trump! Țările din UE care nu recunosc intervenția SUA în Venezuela și condamnă atacul americanilor

Premierul Danemarcei a cerut respectarea granițelor

Frederiksen a insistat că nu este "nervoasă", dar nici "naivă" în ceea ce priveşte posibilitatea ca Washingtonul să acţioneze pentru a-şi impune interesele.

De aceea, ea a avertizat că, "dacă o ţară NATO atacă o altă ţară NATO, totul se va termina. Inclusiv NATO a noastră şi, în consecinţă, securitatea pe care a oferit-o de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial".

Frederiksen şi-a reiterat aşteptarea ca toată lumea - şi în special aliaţii Danemarcei - să respecte graniţele existente şi a subliniat că ameninţările din partea Washingtonului nu vor fi tolerate.

"Nu vom accepta o situaţie în care Groenlanda şi noi suntem ameninţaţi în acest fel", a subliniat ea.

Mai mult, ea a subliniat încă o dată că nu este adevărat că Danemarca nu face suficient pentru securitatea arctică, un obiectiv pentru care au fost alocate aproape 90 de miliarde de coroane daneze (12,05 miliarde de euro).

Pentru Aaja Chemnitz, reprezentanta Groenlandei în parlamentul danez, este nevoie de "pregătire pentru toate scenariile".

"Fie că este vorba de un cablu de comunicaţii rupt sau de ameninţări din partea lui Trump, poporul groenlandez trebuie să fie pregătit", a declarat ea pentru AFP.

CITEȘTE ȘI                -               Harta care provoacă fiori unei țări din UE. Mesaj din anturajul lui Trump: Ce urmează după Venezuela / foto în articol

Trump ăși dorește alipirea Groenlandei la SUA

Trump a declarat în mai multe rânduri în ultimul an că Statele Unite "au nevoie" de Groenlanda şi a sugerat că ar putea explora opţiuni pentru ca aceasta să intre sub jurisdicţia SUA.

Numirea luna trecută a guvernatorului Louisianei, Jeff Landry, în funcţia de trimis special al SUA în Groenlanda a stârnit critici din partea guvernelor danez şi groenlandez şi un protest oficial la adresa ambasadorului SUA.

Groenlanda are o populaţie de aproximativ 57.000 de locuitori pe o suprafaţă de 2,1 milioane de kilometri pătraţi şi depinde de veniturile din pescuit şi de ajutorul economic anual din partea Danemarcei, care acoperă aproximativ jumătate din bugetul său.

"Statele Unite ar trebui să aibă Groenlanda", a insistat Stephen Miller, consilier apropiat al lui Donald Trump.

Întrebat de CNN despre posibilitatea unei intervenţii militare americane, acesta a declarat că "nu este nevoie să ne gândim la asta sau măcar să vorbim despre asta. Nimeni nu se va lupta militar cu Statele Unite pentru viitorul Groenlandei".

Sâmbătă, o postare pe X a soţiei sale, Katie Miller, în care aceasta a distribuit o hartă a Groenlandei în culorile drapelului american, cu legenda "în curând", a stârnit controverse, aminteşte AFP.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Jens Frederik Nielsen
groenlanda
donald trump
danemarca
statele unite ale americii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
Trei zodii trebuie să fie extrem de atente la bani în 2026
Publicat acum 19 minute
Nestlé retrage laptele pentru sugari de pe piața din mai multe țări
Publicat acum 45 minute
Casa Albă susține că nimeni nu va apăra Groenlanda în fața SUA
Publicat acum 54 minute
Soția lui Nicolas Maduro, surprinsă cu vânătăi și bandaje. Avocatul ei susține că a suferit „leziuni grave” în timpul arestării de la Caracas
Publicat acum 59 minute
Victorie de etapă pentru România privind securitatea la Marea Neagră. Victor Negrescu, anunțul zilei
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 04 Ian 2026
Dmitri Medvedev propune răpirea unui important lider din UE, după modelul Maduro
Publicat acum 12 ore si 58 minute
”Monstruozitatea” dată pe sub ușă de Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac: Așa îți poți pierde casa!
Publicat pe 04 Ian 2026
Harta care provoacă fiori unei țări din UE. Mesaj din anturajul lui Trump: Ce urmează după Venezuela / foto în articol
Publicat acum 19 ore si 50 minute
Ghiseul.ro, anunț de ultimă oră pentru români: plățile care sunt sistate
Publicat acum 15 ore si 22 minute
Plicurile pe care nimeni din Armata Venezuelei nu a avut curajul să le deschidă, în fața SUA. Generalul Mîndrescu: Au paralizat
 
razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close