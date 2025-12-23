€ 5.0881
DCNews Stiri Internațional Donald Trump insistă:  SUA au nevoie de Groenlanda din motive de 'securitate națională'
Data actualizării: 09:24 23 Dec 2025 | Data publicării: 09:24 23 Dec 2025

Donald Trump insistă:  SUA au nevoie de Groenlanda din motive de 'securitate națională'
Autor: Crişan Andreescu

Președintele Donald Trump Președintele Donald Trump / Sursa foto: Agerpres
 

.Donald Trump a declarat luni că țara sa are nevoie de Groenlanda din motive de 'securitate națională'

Donald Trump a adăugat că Danemarca nu investește în acest teritoriu, după ce duminică a numit un emisar special pentru a aborda problemele legate de această insulă, informează marți EFE.

'Avem nevoie de ea pentru protecția națională. Avem nevoie de Groenlanda pentru protecția națională', a insistat președintele Trump, întrebat despre ultimele sale acțiuni în legătură cu acest teritoriu controlat de Danemarca.

Șeful statului a profitat de ocazie pentru a critica Danemarca, susținând că 'nu investesc nimic' în Groenlanda și adăugând că 'nu au armată'.

Vezi și: România, lider european în pământuri rare: Fabrica de la Feldioara ar putea procesa jumătate din zăcământul Groenlandei

Președintele Donald Trump a făcut aceste declarații într-o conferință de presă la reședința sa privată de la Mar-a-Lago (Florida), după ce duminică l-a desemnat pe guvernatorul statului Louisiana, republicanul Jeff Landry, ca emisar special al SUA pentru Groenlanda.

Desemnarea lui Landry a stârnit reacții puternice la Copenhaga și Nuuk, unde atât autoritățile daneze, cât și guvernul autonom al Groenlandei au reiterat că insula nu este de vânzare și au cerut respect pentru suveranitatea lor.

Președintele Trump a afirmat de mai multe ori că SUA 'au nevoie' de Groenlanda, o insulă bogată în resurse naturale, și a sugerat chiar că ar putea explora opțiuni pentru ca aceasta să treacă sub jurisdicție americană, potrivit Agerpres.

