€ 5.0898
|
$ 4.3493
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0898
|
$ 4.3493
 
DCNews Stiri România, lider european în pământuri rare: Fabrica de la Feldioara ar putea procesa jumătate din zăcământul Groenlandei
Data actualizării: 18:10 11 Dec 2025 | Data publicării: 17:53 11 Dec 2025

România, lider european în pământuri rare: Fabrica de la Feldioara ar putea procesa jumătate din zăcământul Groenlandei
Autor: Tiberiu Vasile

România, lider european în pământuri rare: Fabrica de la Feldioara ar putea procesa jumătate din zăcământul Groenlandei România, lider european în pământuri rare. Sursa foto: Freepik - https://www.freepik.com/
 

România devine un jucător-cheie în industria pământurilor rare, iar fabrica de la Feldioara ar putea procesa 50% din zăcământul Groenlandei, consolidând poziția țării ca lider european în materiale critice pentru tehnologie, energie și apărare.

România se pregătește să devină un actor esențial pe piața globală a pământurilor rare, prin construirea unei fabrici moderne la Feldioara, care ar putea procesa până la 50% din resursele extracției din Groenlanda. Anunțul a fost făcut joi de Ministerul Energiei, odată cu prezentarea parteneriatului propus între Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu (FPCU), deținută de compania de stat Nuclearelectrica, și compania americană Critical Metals Corp.

Feldioara, prima verigă integrată în Europa 

Unitatea din comuna Feldioara, județul Brașov, va fi prima facilitate complet integrată din Europa pentru prelucrarea materialelor critice. Proiectul este eligibil pentru finanțare în cadrul planului european RESourceEU Action Plan, cu un buget total de până la trei miliarde de euro.

„Devenim un jucător-cheie în industria globală a pământurilor rare”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, subliniind importanța strategică a inițiativei. „Este pentru prima dată când România intră într-o poziție esențială în producția occidentală de materiale critice. Fabrica de la Feldioara ne oferă șansa de a accesa finanțări europene considerabile și de a contribui direct la lanțurile globale ale pământurilor rare. Aceste materiale sunt vitale pentru sateliți, stocarea energiei și dezvoltarea inteligenței artificiale.”

Acces strategic la 50% din resursele Groenlandei

Potrivit Ministerului Energiei, parteneriatul tip Joint Venture dintre FPCU și compania americană Critical Metals Corp. va crea primul lanț complet de aprovizionare pentru materiale critice din lumea occidentală. Proiectul va permite României să proceseze 50% din pământurile rare extrase din Groenlanda, cel mai mare zăcământ de acest tip din lume.

Prin această facilitate, România se poate poziționa ca un furnizor constant de materiale indispensabile pentru industrii de top, precum microprocesoare, aerospațială și apărare.

Pașii următori și impactul asupra industriei

După evaluarea fezabilității Joint Venture-ului, vor fi anunțate detalii despre etapele proiectului, mecanismul de finanțare și strategia de dezvoltare pentru consolidarea poziției României în industria euro-atlantică de procesare a pământurilor rare, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Arhivele uraniului românesc, rătăcite la Măgurele! Ce a descoperit statul în urma cererii DCBusiness
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

romania
pamanturi rare
fabrica
fledioara
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 35 minute
Guvernul introduce patru companii noi în procesul de reformă. Societățile sunt analizate de comitetul Oanei Gheorghiu
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Majorarea salariului minim, bomboană pe coliva microîntreprinderilor. Adrian Negrescu: Va duce și la creșterea șomajului
Publicat acum 1 ora si 3 minute
România, lider european în pământuri rare: Fabrica de la Feldioara ar putea procesa jumătate din zăcământul Groenlandei
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Vicepreședinte al Curții de Apel de București, în timpul conferinței: Mă sună Lia, mă duc să vorbesc
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Scrisoare deschisă către Bruxelles: Noul plan de accize ar putea crește inflația și comețul ilicit
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 09 Dec 2025
Neptun nu mai este retrograd! Patru zodii își recapătă puterea
Publicat pe 09 Dec 2025
Diana Buzoianu, mutarea strategică a PSD în fața lui Ilie Bolojan. Culisele ”vizitei” lui Sorin Grindeanu la Guvern: Două variante
Publicat pe 09 Dec 2025
Titi Aur: Dacă l-ai făcut din paznic, polițist local și acum are dreptul să anuleze permise, nu e în regulă
Publicat pe 10 Dec 2025
Cristian Ghinea, derapaj grav: Limbaj suburban din partea senatorului USR
Publicat acum 6 ore si 9 minute
Cine e Raluca Moroșanu, judecătoarea care a luat cuvântul peste președintele Curții de Apel București / video
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close