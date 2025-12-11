România, lider european în pământuri rare: Fabrica de la Feldioara ar putea procesa jumătate din zăcământul Groenlandei

România se pregătește să devină un actor esențial pe piața globală a pământurilor rare, prin construirea unei fabrici moderne la Feldioara, care ar putea procesa până la 50% din resursele extracției din Groenlanda. Anunțul a fost făcut joi de Ministerul Energiei, odată cu prezentarea parteneriatului propus între Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu (FPCU), deținută de compania de stat Nuclearelectrica, și compania americană Critical Metals Corp.

Feldioara, prima verigă integrată în Europa

Unitatea din comuna Feldioara, județul Brașov, va fi prima facilitate complet integrată din Europa pentru prelucrarea materialelor critice. Proiectul este eligibil pentru finanțare în cadrul planului european RESourceEU Action Plan, cu un buget total de până la trei miliarde de euro.

„Devenim un jucător-cheie în industria globală a pământurilor rare”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, subliniind importanța strategică a inițiativei. „Este pentru prima dată când România intră într-o poziție esențială în producția occidentală de materiale critice. Fabrica de la Feldioara ne oferă șansa de a accesa finanțări europene considerabile și de a contribui direct la lanțurile globale ale pământurilor rare. Aceste materiale sunt vitale pentru sateliți, stocarea energiei și dezvoltarea inteligenței artificiale.”

Acces strategic la 50% din resursele Groenlandei

Potrivit Ministerului Energiei, parteneriatul tip Joint Venture dintre FPCU și compania americană Critical Metals Corp. va crea primul lanț complet de aprovizionare pentru materiale critice din lumea occidentală. Proiectul va permite României să proceseze 50% din pământurile rare extrase din Groenlanda, cel mai mare zăcământ de acest tip din lume.

Prin această facilitate, România se poate poziționa ca un furnizor constant de materiale indispensabile pentru industrii de top, precum microprocesoare, aerospațială și apărare.

Pașii următori și impactul asupra industriei

După evaluarea fezabilității Joint Venture-ului, vor fi anunțate detalii despre etapele proiectului, mecanismul de finanțare și strategia de dezvoltare pentru consolidarea poziției României în industria euro-atlantică de procesare a pământurilor rare, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Arhivele uraniului românesc, rătăcite la Măgurele! Ce a descoperit statul în urma cererii DCBusiness

