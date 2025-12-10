Cresc taxele cu 70% de la 1 ianuarie 2026. Momentul în care „lucrurile vor lua o turnură și mai serioasă”

Curtea Constituțională a României a decis că taxele locale pot fi majorate începând cu 1 ianuarie 2026, după ce a respins obiecția de neconstituționalitate formulată de un grup de parlamentari AUR. Această hotărâre deschide calea pentru creșteri semnificative ale impozitelor și contribuțiilor locale.

DC News l-a contactat pe economistul Adrian Negrescu pentru a comenta acest subiect. Potrivit economistului, majorările erau inevitabile, deoarece taxele locale erau foarte mici comparativ cu cheltuielile statului, iar indexarea întârziată cu patru ani conduce acum la o creștere de 70%.

„Era de așteptat ca CCR să dea undă verde creșterilor de taxe pentru că nu este atributul Curții Supreme să decidă politica financiar-fiscală a statului român. Aceste creșteri de taxe erau inevitabile în condițiile în care, în România, se ajunsese ca taxa pe apartament și taxa pe mașină împreună să nu valoreze nici măcar cât un coș de cumpărături la hipermarket.

Altfel spus, aveam taxe foarte mici raportate la cheltuielile pe care le are statul român, asta într-o perioadă în care cu toții ne dorim să avem grădinițe, să avem școli, să construim drumuri, locuri de parcare, practic să îmbunătățim starea localităților în care trăim. Asta nu se poate face fără bani, iar banii ăștia erau foarte puțini încasați din taxele locale.

Gândiți-vă că pentru un apartament în București, taxa locală era de 60 de lei. Păi cu 60 de lei, în ziua de azi, nu prea mai faci foarte multe lucruri.

În momentul de față, asistăm la o indexare a taxelor locale cu inflația pe ultimii patru ani, de când nu au mai crescut taxele locale. Politicienii noștri, primarii, din păcate, din considerente electorale, în ultimii ani de zile au ascuns sub preș toate aceste necesare indexări ale taxelor locale și am ajuns acum să avem acest șoc al creșterii taxelor locale cu 70%”, a spus Adrian Negrescu.

„Din 2027 lucrurile vor lua o turnură și mai serioasă”

Potrivit economistului, începând din 2027 costurile cu proprietățile vor crește semnificativ odată cu aplicarea sistemului e-Proprietatea, care va calcula impozitul pe locuință în funcție de valoarea de piață.

„Vestea proastă este că, dincolo de ce vedem în momentul de față, aplicabil de la 1 ianuarie, din 2027 lucrurile vor lua o turnură și mai serioasă din perspectiva costurilor cu proprietățile. Să nu uităm că intră în vigoare sistemul e-Proprietatea, în care valoarea impozitelor va fi stabilită în funcție de valoarea de piață a locuinței în care locuiești.

Altfel spus, un apartament cu două camere din centrul Capitalei va plăti de cinci ori mai mult decât un apartament de la periferie și mă refer aici la impozitul pe locuință, având în vedere că valoarea imobilului este cu mult mai mare.

Toți acești bani, pe care statul îi va încasa din taxe și impozite, sperăm să ajungă la autoritățile locale, în primul rând, pentru a avea dezvoltare, pentru a avea serviciile de care avem nevoie și, în al doilea rând, să ajute la echilibrarea bugetului de stat, în așa fel încât să nu mai asistăm la alte creșteri de taxe importante, precum TVA-ul, impozitul pe venit, începând din 2026”, a spus Adrian Negrescu în exclusivitate pentru DC News.

