€ 5.0897
|
$ 4.3711
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0897
|
$ 4.3711
 
DCNews Stiri Răsturnare de situație despre scutul financiar al lui Donald Trump pentru Ungaria. Ce a obținut, de fapt, Viktor Orban în SUA
Data actualizării: 21:10 09 Dec 2025 | Data publicării: 20:36 09 Dec 2025

Răsturnare de situație despre scutul financiar al lui Donald Trump pentru Ungaria. Ce a obținut, de fapt, Viktor Orban în SUA
Autor: Tiberiu Vasile

Orban și Trump au început negocierile privind Foto: Agerpres/ Donald Trump, scut financiar pentru Viktor Orban
 

Viktor Orban, premierul Ungariei, și Donald Trump, președintele SUA, au convenit să inițieze discuții pentru o nouă cooperare financiară, semnalată de ministrul ungar de externe, Szijjarto.

Prim-ministrul ungar Viktor Orban şi preşedintele american Donald Trump nu au convenit asupra unei linii de credit propuse de 20 miliarde de dolari, dar s-au angajat să înceapă discuţii cu privire la o nouă formă de cooperare financiară, a indicat marţi şeful diplomaţiei de la Budapesta, Peter Szijjarto, transmite Reuters.

Szijjarto a reacţionat în urma unui articol publicat mai devreme în cursul zilei de Politico, în care Trump nega că ar fi oferit o linie de credit.

Orban s-a întâlnit cu Trump la Casa Albă 

Luna trecută, Orban a sugerat că Ungaria ar putea alege din câteva instrumente pentru a-şi consolida finanţele în baza unui acord cu Washingtonul, cu o finanţare de până la 20 miliarde de dolari.

Orban s-a întâlnit cu Trump la Casa Albă pe 7 noiembrie, prilej cu care a obţinut o derogare de un an de zile pentru Ungaria de la sancţiunile americane asupra energiei ruse. Ulterior, Orban, care se pregăteşte de noi alegeri în aprilie, cu rezultate ce se anunţă strânse, a declarat că Ungaria ar putea accesa o linie de swap valutar sau o linie de credit flexibilă, sub rezerva aprobării de către Trump.

”Nu, nu i-am promis, dar cu siguranţă a cerut aşa ceva”, a spus preşedintele american pentru Politico, întrebat fiind despre posibilul scut financiar pentru Ungaria.

Vom începe consultări asupra unui nou tip de cooperare financiară

Marţi, Szijjarto a explicat că, la întâlnirea Trump-Orban, ”nu s-a ajuns, în fapt, la niciun acord pentru vreo sumă de 20 miliarde de dolari, după cum nimeni nu a susţinut asta”.

Deși nu a spus exact suma, Viktor Orban a vorbit, cu subiect și predicat, despre un acord cu SUA. El a declarat că a semnat un acord cu președintele american, Donald Trump, pentru un ”scut financiar” care asigură ”oportunităţi de finanţare practic nelimitate din SUA”. Acum, aflăm că, de fapt, au început consultări pentru o cooperare financiară, nicidecum a fost semnat un acord. 

”Ceea ce au convenit, totuşi, a fost că vom începe consultări asupra unui nou tip de cooperare financiară, a posibilelor ei forme şi a mecanismului care ar putea oferi protecţie financiară”, a scris Szijjarto pe Facebook.

Confruntat cu al treilea an de stagnare economică, guvernul condus de Orban a introdus reduceri de impozite pentru familii, creşteri salariale, vouchere de alimente pentru pensionari şi alte măsuri pentru a-şi consolida sprijinul înainte de alegeri.

Oficialităţi ungare au afirmat anterior că potenţialul sprijin financiar al SUA ar arăta că Ungaria poate găsi alternative la fondurile UE care rămân îngheţate din cauza unei dispute privind reformele lui Orban în domeniul statului de drept, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Viktor Orban avertizează că alegerile din 2026 ar putea fi ultimele înaintea unui război iminent
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

viktor orban
donald trump
ajutorul sua
america
ungaria
ajutor financiar
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Anca Alexandrescu a revenit emoționată la TV. Primele declarații despre ce a îndurat în campania electorală
Publicat acum 21 minute
Tensiunile în relația SUA-Ucraina, amplificate după întâlnirea consilierilor lui Trump cu Putin la Moscova
Publicat acum 58 minute
Proiectele din Sectorul 6 pe care le deblochează Ciprian Ciucu, odată ajuns la Primăria Generală: Nu plec, nu-mi schimb buletinul
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Răsturnare de situație despre scutul financiar al lui Donald Trump pentru Ungaria. Ce a obținut, de fapt, Viktor Orban în SUA
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Diana Buzoianu nu a luat în calcul „nici măcar o secundă” demisia după situația de la Paltinu: Am discutat cu premierul în fiecare zi
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Dec 2025
De unde e originar, de fapt, Ciprian Ciucu: A confirmat o tradiție neștiută și a fost programat să aibă succes încă de mic
Publicat pe 08 Dec 2025
Tragedie în Tenerife, după un val devastator: Doi români au murit. ”Da, el este bărbatul”
Publicat pe 07 Dec 2025
Daniel Băluță denunță un demers „nedemocratic și ilegal“ al unui contracandidat
Publicat pe 08 Dec 2025
Rezultate finale alegeri locale Primăria Municipiului București 2025. Acestea sunt cifrele momentului
Publicat pe 08 Dec 2025
Româncă, întâmplare șocantă în Hagia Sophia din Istanbul. Tocmai își făcuse o poză cu fetițele sale. ”O mare mizerie”
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close