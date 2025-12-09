Răsturnare de situație despre scutul financiar al lui Donald Trump pentru Ungaria. Ce a obținut, de fapt, Viktor Orban în SUA

Prim-ministrul ungar Viktor Orban şi preşedintele american Donald Trump nu au convenit asupra unei linii de credit propuse de 20 miliarde de dolari, dar s-au angajat să înceapă discuţii cu privire la o nouă formă de cooperare financiară, a indicat marţi şeful diplomaţiei de la Budapesta, Peter Szijjarto, transmite Reuters.

Szijjarto a reacţionat în urma unui articol publicat mai devreme în cursul zilei de Politico, în care Trump nega că ar fi oferit o linie de credit.

Orban s-a întâlnit cu Trump la Casa Albă

Luna trecută, Orban a sugerat că Ungaria ar putea alege din câteva instrumente pentru a-şi consolida finanţele în baza unui acord cu Washingtonul, cu o finanţare de până la 20 miliarde de dolari.

Orban s-a întâlnit cu Trump la Casa Albă pe 7 noiembrie, prilej cu care a obţinut o derogare de un an de zile pentru Ungaria de la sancţiunile americane asupra energiei ruse. Ulterior, Orban, care se pregăteşte de noi alegeri în aprilie, cu rezultate ce se anunţă strânse, a declarat că Ungaria ar putea accesa o linie de swap valutar sau o linie de credit flexibilă, sub rezerva aprobării de către Trump.

”Nu, nu i-am promis, dar cu siguranţă a cerut aşa ceva”, a spus preşedintele american pentru Politico, întrebat fiind despre posibilul scut financiar pentru Ungaria.

Vom începe consultări asupra unui nou tip de cooperare financiară

Marţi, Szijjarto a explicat că, la întâlnirea Trump-Orban, ”nu s-a ajuns, în fapt, la niciun acord pentru vreo sumă de 20 miliarde de dolari, după cum nimeni nu a susţinut asta”.

Deși nu a spus exact suma, Viktor Orban a vorbit, cu subiect și predicat, despre un acord cu SUA. El a declarat că a semnat un acord cu președintele american, Donald Trump, pentru un ”scut financiar” care asigură ”oportunităţi de finanţare practic nelimitate din SUA”. Acum, aflăm că, de fapt, au început consultări pentru o cooperare financiară, nicidecum a fost semnat un acord.

”Ceea ce au convenit, totuşi, a fost că vom începe consultări asupra unui nou tip de cooperare financiară, a posibilelor ei forme şi a mecanismului care ar putea oferi protecţie financiară”, a scris Szijjarto pe Facebook.

Confruntat cu al treilea an de stagnare economică, guvernul condus de Orban a introdus reduceri de impozite pentru familii, creşteri salariale, vouchere de alimente pentru pensionari şi alte măsuri pentru a-şi consolida sprijinul înainte de alegeri.

Oficialităţi ungare au afirmat anterior că potenţialul sprijin financiar al SUA ar arăta că Ungaria poate găsi alternative la fondurile UE care rămân îngheţate din cauza unei dispute privind reformele lui Orban în domeniul statului de drept, conform Agerpres.

