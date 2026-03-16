Adăposturi de protecție civilă în București. Cum găsești cel mai apropiat adăpost antiaerian

Pe fondul tensiunilor internaționale și al temerilor legate de siguranță, tot mai mulți bucureșteni se întreabă unde s-ar putea adăposti în caz de pericol.
În ultimii ani au fost dezvoltate mai multe hărți online care ajută la localizarea rapidă a adăposturilor de protecție civilă. Aceste platforme folosesc informațiile publicate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și afișează pe hartă poziția exactă a fiecărui adăpost. Printre cele mai utile instrumente de acest tip se numără harta "Adăpostul Meu".
Bucureștiul are cea mai mare rețea de adăposturi de protecție civilă din România. Potrivit datelor publice, în Capitală există aproximativ 1.100 - 1.200 de adăposturi, multe dintre ele amenajate în subsolurile blocurilor construite în perioada comunistă.
Distribuția aproximativă pe sectoare:
Sectorul 1 - aproximativ 165 de adăposturi
Sectorul 2 - peste 340
Sectorul 3 - peste 140
Sectorul 4 - aproximativ 168
Sectorul 5 - aproape 60
Sectorul 6 - aproape 300
În total, aceste spații ar putea găzdui câteva sute de mii de persoane în situații de urgență.
SAS de intrare: O cameră tampon cu uși metalice etanșe, concepută pentru a preveni pătrunderea aerului contaminat (agenți chimici, biologici sau radioactivi) la deschiderea ușilor.
Încăperi de adăpostire: Spații principale de stocare a oamenilor, de regulă pereți și planșee din beton armat, capabile să reziste la presiuni mari.
Grup sanitar: Toalete amenajate în interior.
Ieșire de salvare (ieșire de avarie): Un tunel de evacuare separat de intrarea principală, destinat utilizării în cazul în care accesul principal este blocat de dărâmături.
