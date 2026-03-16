Adăposturi de protecție civilă în București. Cum găsești cel mai apropiat adăpost antiaerian

Lista adăposturilor de protecție civilă este disponibilă pe site-ul Adapostulmeu.ro

În ultimii ani au fost dezvoltate mai multe hărți online care ajută la localizarea rapidă a adăposturilor de protecție civilă. Aceste platforme folosesc informațiile publicate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și afișează pe hartă poziția exactă a fiecărui adăpost. Printre cele mai utile instrumente de acest tip se numără harta "Adăpostul Meu".

1.100 - 1.200 adăposturi în București și peste 5.500 în țara

Bucureștiul are cea mai mare rețea de adăposturi de protecție civilă din România. Potrivit datelor publice, în Capitală există aproximativ 1.100 - 1.200 de adăposturi, multe dintre ele amenajate în subsolurile blocurilor construite în perioada comunistă.

Distribuția aproximativă pe sectoare:

Sectorul 1 - aproximativ 165 de adăposturi

Sectorul 2 - peste 340

Sectorul 3 - peste 140

Sectorul 4 - aproximativ 168

Sectorul 5 - aproape 60

Sectorul 6 - aproape 300

În total, aceste spații ar putea găzdui câteva sute de mii de persoane în situații de urgență.

Ce se află în interiorul unui adăpost de protecție civilă