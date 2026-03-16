Data publicării: 10:54 16 Mar 2026

Adăposturi de protecție civilă în București. Cum găsești cel mai apropiat adăpost antiaerian
Autor: Dana Mihai

Adăposturi de protecție civilă în București. Cum găsești cel mai apropiat adăpost antiaerian - Imagine realizata cu AI

Pe fondul tensiunilor internaționale și al temerilor legate de siguranță, tot mai mulți bucureșteni se întreabă unde s-ar putea adăposti în caz de pericol.

 Lista adăposturilor de protecție civilă este disponibilă pe site-ul Adapostulmeu.ro

În ultimii ani au fost dezvoltate mai multe hărți online care ajută la localizarea rapidă a adăposturilor de protecție civilă. Aceste platforme folosesc informațiile publicate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și afișează pe hartă poziția exactă a fiecărui adăpost. Printre cele mai utile instrumente de acest tip se numără harta "Adăpostul Meu".

  1.100 - 1.200 adăposturi în București și peste 5.500 în țara

Bucureștiul are cea mai mare rețea de adăposturi de protecție civilă din România. Potrivit datelor publice, în Capitală există aproximativ 1.100 - 1.200 de adăposturi, multe dintre ele amenajate în subsolurile blocurilor construite în perioada comunistă.

Distribuția aproximativă pe sectoare:

Sectorul 1 - aproximativ 165 de adăposturi
Sectorul 2 - peste 340
Sectorul 3 - peste 140
Sectorul 4 - aproximativ 168
Sectorul 5 - aproape 60
Sectorul 6 - aproape 300

În total, aceste spații ar putea găzdui câteva sute de mii de persoane în situații de urgență.

 Ce se află în interiorul unui adăpost de protecție civilă

  • SAS de intrare: O cameră tampon cu uși metalice etanșe, concepută pentru a preveni pătrunderea aerului contaminat (agenți chimici, biologici sau radioactivi) la deschiderea ușilor.

  • Încăperi de adăpostire: Spații principale de stocare a oamenilor, de regulă pereți și planșee din beton armat, capabile să reziste la presiuni mari.

  • Grup sanitar: Toalete amenajate în interior.

  • Ieșire de salvare (ieșire de avarie): Un tunel de evacuare separat de intrarea principală, destinat utilizării în cazul în care accesul principal este blocat de dărâmături. 

