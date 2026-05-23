Iernut, proiectul care a stat blocat 10 ani, intră în linie dreaptă. Bolojan: „Nu ne mai permitem încă o întârziere”

"În ședința de Guvern de joi, din această săptămână, am aprobat memorandumul pentru centrala pe gaz de la Iernut.

Proiect declarat de extremă urgență după 10 ani de întârzieri

Confirmă, la nivel guvernamental, că proiectul centralei de la Iernut, cu o putere de 430 MW, este de extremă urgență. Proiectul a început acum peste 10 ani și ar fi trebuit finalizat în 3 ani. Întârzierea a generat pierderi financiare, probleme legate de investiție și costuri energetice la nivel național. Romgaz va prelua lucrările în calitate de antreprenor general.

Extinde caracterul de urgență pe întreaga durată a lucrărilor necesare până la punerea în funcțiune a centralei. Acest lucru permite Romgaz să încheie contracte cu cei aproape 50 de foști subcontractanți ai firmei spaniole Duro Felguera. Compania a abandonat lucrările pentru a doua oară, intrând în faliment. Restul de executat, aproximativ 2%, trebuie finalizat de aceiași subcontractanți, atât pentru continuitatea lucrărilor, cât și pentru menținerea garanțiilor.

Memorandumul, adoptat după vizita lui Bolojan la Iernut

Reconfirmă caracterul de interes public major al proiectului. Punerea în funcțiune a centralei va acoperi deficitul de energie electrică în bandă și va contribui la echilibrarea sistemului energetic național.

Memorandumul reprezintă un răspuns la solicitarea echipei tehnice care gestionează proiectul, după vizita pe care am făcut-o la Iernut în data de 9 mai.

Săptămâna viitoare vom adopta încă o hotărâre de guvern, care va rezolva o problemă de proprietate privind un post de transformare necesar noii centrale.

Dacă ar fi să folosesc un termen sportiv, de acum înainte mingea este în terenul echipei tehnice de la Iernut, condusă de domnul inginer Balazs Bela, și al conducerii Romgaz.

Am încredere că, la sfârșitul acestui an, noul grup energetic va injecta energie în sistemul energetic național. Nu ne mai permitem încă o întârziere", a scris Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook.