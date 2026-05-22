Trump ratează nunta fiului său Donald Trump Jr. pentru că are „niște treabă” cu Iranul și „alte câteva chestii”

Donald Trump a explicat decizia într-o postare publicată pe rețeaua Truth Social.

„Deşi îmi doresc foarte mult să fiu alături de fiul meu Don Jr. şi de cel mai nou membru al familiei Trump, viitoarea lui soţie, Bettina, circumstanţe legate de guvernare şi de iubirea mea pentru Statele Unite ale Americii mă împiedică să fac asta”, a scris Trump într-un mesaj pe reţeaua Truth Social.

El a subliniat și importanța de a rămâne în capitala americană în această perioadă.

„Simt că e important pentru mine să rămân în Washington D.C., la Casa Albă, în această perioadă importantă”, mai spune preşedintele în postare.

Nuntă organizată în Bahamas

Potrivit CNN, evenimentul are loc în acest weekend pe o insulă mică din Bahamas, informație bazată pe două surse apropiate situației.

Un purtător de cuvânt al lui Donald Trump Jr. nu a oferit imediat un punct de vedere la solicitarea Reuters.

Trump: „Am nişte treabă cu Iranul”

Președintele a declarat anterior jurnaliștilor că fiul său și-ar fi dorit prezența sa la ceremonie, descriind evenimentul ca fiind unul restrâns și privat.

Trump a spus atunci că a luat în calcul participarea, dar că agenda sa nu îi permite.

„Am nişte treabă cu Iranul şi alte câteva chestii”, a spus Trump joi.

Administrația condusă de Donald Trump este implicată în discuții diplomatice intermediate de Pakistan, care vizează un posibil armistițiu menit să oprească războiul dintre SUA și Israel cu Iranul, conflict început pe 28 februarie și care a afectat economia globală.

Donald Trump Jr. a fost logodit de două ori în trecut. A fost căsătorit timp de 12 ani cu Vanessa, fost model și actriță, alături de care are cinci copii. Cei doi au divorțat în 2018. Ulterior, a fost logodit cu Kimberly Guilfoyle, personalitate TV, însă relația s-a încheiat în 2024.