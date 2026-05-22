€ 5.2488
|
$ 4.5231
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2488
|
$ 4.5231
 
DCNews Stiri Trump ratează nunta fiului său Donald Trump Jr. pentru că are „niște treabă” cu Iranul și „alte câteva chestii”
Data publicării: 22 Mai 2026

Trump ratează nunta fiului său Donald Trump Jr. pentru că are „niște treabă” cu Iranul și „alte câteva chestii”
Autor: Loredana Iriciuc

Trump-Agerpres Donald Trump, președintele SUA. Foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat vineri că nu va fi prezent la nunta fiului său cel mare, Donald Trump Jr., cu Bettina Anderson, o figură mondenă din Palm Beach, deoarece trebuie să rămână la Washington pentru activități guvernamentale, potrivit Reuters.

Donald Trump a explicat decizia într-o postare publicată pe rețeaua Truth Social.

„Deşi îmi doresc foarte mult să fiu alături de fiul meu Don Jr. şi de cel mai nou membru al familiei Trump, viitoarea lui soţie, Bettina, circumstanţe legate de guvernare şi de iubirea mea pentru Statele Unite ale Americii mă împiedică să fac asta”, a scris Trump într-un mesaj pe reţeaua Truth Social.

El a subliniat și importanța de a rămâne în capitala americană în această perioadă.

„Simt că e important pentru mine să rămân în Washington D.C., la Casa Albă, în această perioadă importantă”, mai spune preşedintele în postare.

Nuntă organizată în Bahamas

Potrivit CNN, evenimentul are loc în acest weekend pe o insulă mică din Bahamas, informație bazată pe două surse apropiate situației.

Un purtător de cuvânt al lui Donald Trump Jr. nu a oferit imediat un punct de vedere la solicitarea Reuters.

Trump: „Am nişte treabă cu Iranul”

Președintele a declarat anterior jurnaliștilor că fiul său și-ar fi dorit prezența sa la ceremonie, descriind evenimentul ca fiind unul restrâns și privat.

Trump a spus atunci că a luat în calcul participarea, dar că agenda sa nu îi permite.

„Am nişte treabă cu Iranul şi alte câteva chestii”, a spus Trump joi.

Administrația condusă de Donald Trump este implicată în discuții diplomatice intermediate de Pakistan, care vizează un posibil armistițiu menit să oprească războiul dintre SUA și Israel cu Iranul, conflict început pe 28 februarie și care a afectat economia globală.

Donald Trump Jr. a fost logodit de două ori în trecut. A fost căsătorit timp de 12 ani cu Vanessa, fost model și actriță, alături de care are cinci copii. Cei doi au divorțat în 2018. Ulterior, a fost logodit cu Kimberly Guilfoyle, personalitate TV, însă relația s-a încheiat în 2024.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
iran
nunta
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Un bărbat care intenţiona să se sinucidă, găsit într-o pădure cu ajutorul sistemului de monitorizare electronică
Publicat acum 20 minute
10 trucuri pentru a te trezi mai ușor dimineața
Publicat acum 46 minute
Încă o adolescentă moare după ce cade de pe o clădire: A doua tragedie în mai puțin de o săptămână
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Cum să gândești mai inteligent în secolul XXI? Ce spune o neurocercetătoare despre mintea umană, emoții și viitor
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Iranul temperează optimismul privind negocierile cu SUA: Un acord nu este aproape. Diferenţele sunt profunde
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 2 minute
Acord privind noua lege a salarizării, semnat de PNL, PSD, USR și UDMR. Ce se întâmplă cu salariile bugetarilor din 2027
Publicat acum 10 ore si 7 minute
Adrian Năstase, după ce Oana Țoiu a anunțat desecretizarea arhivelor MAE: "Ce lovitură dă, încă o dată, USR-ul"!
Publicat acum 13 ore si 38 minute
Prima reacție a lui Bolojan, după ce Comisia Europeană a tăiat drastic prognoza de creștere economică a României: "Era de așteptat"
Publicat acum 15 ore si 18 minute
O fetiță de 2 ani a murit după ce tatăl ei a uitat-o în mașină. Și-a dat seama ce a făcut abia când mama nu a găsit copilul la creșă
Publicat acum 15 ore si 29 minute
Bogdan Ghiță, membru al formației Ro-Mania, a murit. Doliu în muzica românească
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close