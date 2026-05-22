Subcategorii în Politica

DCNews Politica Cristian Bălosu, PNL, scut în faţa lui Ilie Bolojan. A încercat să blocheze un jurnalist care voia să pună o întrebare / video
Data publicării: 22 Mai 2026

Cristian Bălosu, PNL, scut în faţa lui Ilie Bolojan. A încercat să blocheze un jurnalist care voia să pună o întrebare / video
Autor: Florin Răvdan

 Ilie Bolojan sigla PNL Inquam Photos/ Octav Ganea
Scene revoltătoare reies din vizita premierului demis Ilie Bolojan în Vrancea.

Jurnalistul Cristi Irimia a fost dat la o parte de consilierul judeţean PNL Cristian Bălosu când a vrut să îi pună o întrebare lui Ilie Bolojan. Jurnalistul voia să afle care este motivul pentru care Ilie Bolojan a decis să cumpere un microbuz şcolar cu 240.000 euro pe vremea când conducea CJ Bihor. 

"De ce ați acceptat să dați 240.000 de euro pe un microbuz la Oradea? Vi se pare o cheltuire responsabilă a banului public?", a fost întrebarea pusă de jurnalistul Cristi Irimia. Ilie Bolojan a mers în continuare spre maşină şi nu a răspuns la întrebare. 

În imagini se vede cum Cristian Bălosu se face scut, la propriu, între jurnalist şi Ilie Bolojan şi încearcă să îl dea pe acesta la o parte. 

În spatele lui Ilie Bolojan era şi preşedintele PNL Vrancea, Dragoş Ciobotaru, care îl apostrofează pe jurnalist. 

"Ţie chiar nu îţi pasă de judeţul ăsta?", se aude spunând Dragoş Ciobotaru. 

Întregul moment a fost surprins şi în imagini video, care au fost ulterior publicate pe pagina de Facebook a jurnalistului. 

ilie bolojan
jurnalist
autobuze bihor
Cristi Irimia
