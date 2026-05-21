Oana Ţoiu a anunţat că arhivele MAE cu documente din primii ani ai tranziţiei au fost desecretizare. Guvernul a aprobat

Guvernul a aprobat desecretizarea arhivelor MAE care conţin documente din primii ani ai tranziţiei, a anunţat ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, pe Facebook.

Sunt declasificate peste 5.000 de dosare, reprezentând aproximativ 100 de metri liniari de arhivă cu documente privind politica externă a României după 1989.

"Am reușit să redăm dreptul la adevăr, alături de voi.

Am aprobat în ședința de Guvern desecretizarea arhivelor MAE cu documente din primii ani ai tranziției.

„Reacții în URSS față de Revoluția din 22 decembrie 1989". „Reunificarea Germaniei (1990)". „Relații bilaterale în legătură cu ex-regele Mihai". „Tratat de colaborare, bună vecinătate și amiciție cu URSS".

Sunt titluri de dosare diplomatice care, până astăzi, stăteau închise în arhiva MAE.

Azi, în ședința de guvern, au fost declasificate peste 5000 de dosare din primii ani de după 1989 - aproximativ 100 de metri liniari de raft cu documentele politicii externe a tranziției: alegerile din mai 1990, mineriadele, vizita Regelui Mihai în 1992, prăbușirea URSS, reunificarea Germaniei.

Cele mai multe dintre aceste documente nu mai erau secret de stat de peste un deceniu. Continuau, însă, să fie ținute departe de public ca secrete de serviciu.

Nu e o stare normală pentru o democrație care a împlinit 35 de ani.

Românii au dreptul să citească, pe documente, cum s-a reașezat România după 1989 - cum am ieșit din alianțele cu URSS și cum ne-am poziționat în prima mare criză post-Război Rece. Istoria recentă aparține cercetătorilor și societății, nu subsolurilor instituționale.

Hotărârea de Guvern adoptată astăzi este un moment istoric, deschide etapa de pregătire a documentelor pentru accesul cercetătorilor, a victimelor mineriadelor și al publicului general.

Urmează procesarea celor 5000 de dosare apoi digitalizarea lor iar accesul va fi asigurat treptat. De acum faptele care ne definesc istoria și tranziția spre democrație, așa cum au fost ele comunicate către partenerii internaționali și de la ei către noi, ajung la proprietarii morali și de drept: poporul român, care a plătit costul acestei tranziții și are meritul principal al locului în care suntem astăzi după toate sacrificiile acelor timpuri", a scris Oana Ţoiu pe Facebook.