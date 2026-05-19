Măsurile pe care va trebui să le ia noul Guvern pentru vindecarea economiei: Mugur Isărescu (BNR): Fără reduceri de impozite sau TVA!

„Ce ar trebui să facă noul Guvern? Vorbim despre noi taxe care ar trebui implementate sau despre o scădere a nivelului de taxe pe care-l plătește populația acum?”, a fost întrebat guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

Isărescu: Guvernul trebuie să continue nivelul actual

„Nu, de noi taxe nu avem nevoie. (n.r. E nevoie de) continuarea a ceea ce este în prezent dintr-un domeniu fiscal; și nu este chiar bine pentru BNR, dar pot să spun asta și datorită poziției pe care o am, de fost premier, și atunci s-a făcut o ajustare. Deci continuarea nivelului actual. Reduceri de impozite - sub nicio formă, până când nu ne atingem obiectivele. Asta ar crea o mare problemă de credibilitate, în primul rând. 'Ce fac românii ăștia?!', cam așa se spune... Atâția ani am vorbit cu agențiile de rating, cu creditorii. În momentele actuale, trebuie să fim foarte serioși în a înțelege că această corecție fiscală este o necesitate. De altfel, piețele, spre deosebire de ce am pățit în ultimul an cu ajustarea și strângerea curelei, care n-a fost ușor de suportat - și se vede-n climatul politic -, ne vor penaliza și vom fi nevoiți să strângem cureaua mult mai mult.

Noul Guvern trebuie să continue ce se întâmplă acum. Nu neapărat să taie, nu neapărat să majoreze impozite, să continue. Și a continua înseamnă să nu reduci, de exemplu, TVA-ul. Nici să nu te apuci să discuți că reduci TVA-ul, ceea ce nu e simplu, pentru că unii mizează pe asta. Să continui poate să însemne și să menții o anumită linie de austeritate în ceea ce privește viitoarele creșteri de salarii, cu toate că aici am rezerve. Orice corecție, orice reformă, fără suport social nu funcționează”, a declarat, marți, guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, într-o conferință de presă.

