Măsurile pe care va trebui să le ia noul Guvern pentru vindecarea economiei: Mugur Isărescu (BNR): Fără reduceri de impozite sau TVA!

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a precizat ce direcție fiscală ar trebui să urmeze noul Guvern, subliniind că este nevoie de menținerea actualului nivel de taxe și evitarea oricăror reduceri de impozite, în contextul continuării ajustării fiscale.
„Ce ar trebui să facă noul Guvern? Vorbim despre noi taxe care ar trebui implementate sau despre o scădere a nivelului de taxe pe care-l plătește populația acum?”, a fost întrebat guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.
Citește și: • Singurul premier tehnocrat al României care a avut succes. Bogdan Chirieac: A funcționat o singură dată
„Nu, de noi taxe nu avem nevoie. (n.r. E nevoie de) continuarea a ceea ce este în prezent dintr-un domeniu fiscal; și nu este chiar bine pentru BNR, dar pot să spun asta și datorită poziției pe care o am, de fost premier, și atunci s-a făcut o ajustare. Deci continuarea nivelului actual. Reduceri de impozite - sub nicio formă, până când nu ne atingem obiectivele. Asta ar crea o mare problemă de credibilitate, în primul rând. 'Ce fac românii ăștia?!', cam așa se spune... Atâția ani am vorbit cu agențiile de rating, cu creditorii. În momentele actuale, trebuie să fim foarte serioși în a înțelege că această corecție fiscală este o necesitate. De altfel, piețele, spre deosebire de ce am pățit în ultimul an cu ajustarea și strângerea curelei, care n-a fost ușor de suportat - și se vede-n climatul politic -, ne vor penaliza și vom fi nevoiți să strângem cureaua mult mai mult.
Noul Guvern trebuie să continue ce se întâmplă acum. Nu neapărat să taie, nu neapărat să majoreze impozite, să continue. Și a continua înseamnă să nu reduci, de exemplu, TVA-ul. Nici să nu te apuci să discuți că reduci TVA-ul, ceea ce nu e simplu, pentru că unii mizează pe asta. Să continui poate să însemne și să menții o anumită linie de austeritate în ceea ce privește viitoarele creșteri de salarii, cu toate că aici am rezerve. Orice corecție, orice reformă, fără suport social nu funcționează”, a declarat, marți, guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, într-o conferință de presă.
Citește și: Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, anunțul zilei despre inflație: „Poate crește la 11% până în iulie. Ne trebuie un guvern"
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
La salariul și pensia ta Manole, Isărescule, te cred că nici nu te interesează cât sunt taxele și impozitele în România, că tu trăiești la nivel superior, tu ești un ultra privilegiat printre români dar, pe noi ceilalți români ne interesează o „corecție fiscală care este o necesitate”, prin scăderea TVA-ului și a celorlalte taxe și impozite la valorile de dinainte de aplicarea lor și este necesară scăderea drastică a taxării muncii pentru salariile/veniturile mici și mijlocii adică cele pâna la inclusiv salariul președintelui țării și concomitent creșterea taxării muncii pentru cei cu salarii/venituri mari în absolut toate instituțiile Statului Român, ASF, BNR, agenții, autorități, companii de stat și tote celelalte, fără nicio excepție !!! Aceste creșteri de taxe și impozite și tăierile aberante nu trebuiau nici măcar gândite și sub nicio formă aplicate, de aia trebuie extrem de urgent reparate, pricepuși Manole ?!
Despre cresterea nivelului de colectare a TVA-ului - NIMIC !
Despre impozitarea multinationalelor care transfera profitul in tarile mama si nu platesc impozite in Romania - NIMIC !
Despre functionarea normala a vamilor - NIMIC !
* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate
de Anca Murgoci