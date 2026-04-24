DCNews Politica Momentul în care relația dintre ministrul Sănătății și Ilie Bolojan s-a deteriorat. Rogobete: Ar fi creat un haos în sistemul de sănătate
Data publicării: 15:17 24 Apr 2026

Momentul în care relația dintre ministrul Sănătății și Ilie Bolojan s-a deteriorat. Rogobete: Ar fi creat un haos în sistemul de sănătate
Autor: Iulia Horovei

ilie bolojan si alexandru rogobete Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete (s) a dezvăluit momentul în care relația sa cu premierul Ilie Bolojan (d) s-a deteriorat. Sursa foto: Agerpres

Ministrul demisionar al Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a dezvăluit momentul care a dus la deteriorarea relației sale cu premierul Ilie Bolojan.

Ministrul demisionar al Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri, 24 aprilie, că relaţia sa cu premierul Ilie Bolojan „s-a deteriorat” în momentul în care i s-a recomandat fie să taie 10% din veniturile personalului medical, fie să dea afară 10% dintre aceştia.

Citește și: Modelul german, preluat de România în lupta cu infecțiile nosocomiale. Ministrul Rogobete: Diferența între noi și restul este că noi le ascundem

Rogobete: „N-am avut o relație de iubire cu premierul”

„N-am avut o relaţie de iubire cu premierul. Am avut o relaţie profesională care a început bine, dar care s-a deteriorat în momentul în care mi s-a cerut să tai 10% din veniturile personalului medical. A tăia contabil şi fără sens 10% din salariile personalului medical, într-un sistem în care deficitul este de aproape 40.000 de persoane, într-un sistem în care medicii sunt plătiţi pe gărzi la nivelul anului 2016, ar fi creat un haos şi o destabilizare fără precedent a sistemului de sănătate. 

Şi da, m-am opus, ferm şi vehement şi public şi în toate formele posibile pentru acea tăiere contabilă care mi-a fost pusă în faţă şi mi s-a recomandat că dacă nu tai 10% din veniturile doctorilor sau măcar să dăm afară 10%, astfel încât să ne închidem pe cifră. Acolo este momentul în care relaţia politică sigur că a început să nu mai funcţioneze atât de bine. Şi dacă astăzi medicii nu au salariile tăiate, este pentru că doi oameni în momentul respectiv şi-au pus mandatul pe masă”, a spus Rogobete.

Probleme de comunicare între autorități

Rogobete a avut vineri o conferinţă de presă în care şi-a prezentat bilanţul celor 10 luni de mandat. El a afirmat că problemele de comunicare între Ministerul Sănătăţii, Parlament şi Guvern erau vizibile încă de la finalul anului trecut.

„În noiembrie, decembrie a început această ruptură a dialogului, care evident că s-a accelerat. Odată cu lipsa dialogului, colaborarea politică a început să scadă şi (...) au început blocajele administrative. Era evident că este nevoie de o resetare", a explicat Rogobete.

Ministrul demisionar a adăugat că îşi doreşte, pe o scară de la 1 la 10, „ca democraţia din România să nu mai stea într-un singur om”.

Citește și: Voiculescu, acuzat de ipocrizie, după ce „n-a mișcat o virgulă” la Sănătate. Rogobete: E poză reală cu spitalul. Să-l viziteze cu mașina electrică

ministerul sanatatii
alexandru rogobete
ilie bolojan
Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
Trafic de droguri în Prahova: Șapte persoane cercetate, două arestate preventiv
Publicat acum 31 minute
Momentul în care relația dintre ministrul Sănătății și Ilie Bolojan s-a deteriorat. Rogobete: Ar fi creat un haos în sistemul de sănătate
Publicat acum 36 minute
Roci misterioase pe Marte: numeroși "solzi de dragon" descoperiți de roverul Curiosity al NASA
Publicat acum 38 minute
Uranus în Gemeni, 2026-2033. Astrologul DCNews îți spune tot ce trebuie să știi - VIDEO
Publicat acum 43 minute
Bolojan vrea să crească vârsta de pensionare pentru militari și polițiști, dar și stagiul minim de cotizare: Nu se mai poate să fie 15- 20 de ani, trebuie să fie mult mai mare
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 58 minute
Emmanuel Macron și-a anunțat retragerea din politică
Publicat acum 5 ore si 38 minute
La Avioane Craiova ”s-au întâlnit un hoț cu un prost” spune ministrul Miruță: Armata Română nu poate trece pe toată lumea strada
Publicat acum 6 ore si 23 minute
Bărbat din Neamț, împușcat mortal de luptătorii SAS, după ce a tras asupra lor cu o armă de vânătoare
Publicat acum 5 ore si 0 minute
Ilie Bolojan a intrat în forță în Ministerul condus până ieri de PSD. S-a dus direct la Energie
Publicat acum 6 ore si 36 minute
UPDATE/ Tudor Gheorghe a fost dus la spital după ce s-a lovit la cap. Acesta va fi externat
 
sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close