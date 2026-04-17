Ce se întâmplă cu prefecții și secretarii de stat PSD, dacă miniștrii social-democrați se retrag din Guvern. Răspunsul lui Ilie Bolojan

Invitat la Radio România Actualități, vineri, premierul Ilie Bolojan a fost întrebat despre posibila retragere a miniștrilor social-democrați din Guvernul pe care îl conduce.

Evenimentul ar urma să aibă loc luni, după votul previzibil din PSD care prevede ieșirea partidului de la guvernare.

„Ce faceți cu prefecții și secretarii de stat PSD dacă miniștrii PSD demisionează?“, a fost întrebat premierul României.

„Lucrurile vor fi analizate de la caz la caz. Cei care își fac treaba pot rămâne, dar trebuie să le redăm demnitatea celor care consideră că e un neajuns să facă parte din guvernul Bolojan“, a precizat premierul României.

Ilie Bolojan a mai precizat că nu își va da demisia și va continua să conducă Executivul, dacă miniștrii PSD se retrag din Guvern.

„Va fi o activitate pe care trebuie să o derulăm, din responsabilitate pentru țara noastră. După ce ai generat acest scandal, oamenii așteaptă să se livreze ceva. Dar pentru că nu se va putea oferi prea multă pâine, se va oferi mult circ“, a mai punctat Bolojan.