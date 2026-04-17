Ilie Bolojan: Nu demisionez! / „PSD a făcut un joc dublu, mincinos, și generează această criză ca să fugă de răspundere" / Live text
Data actualizării: 13:45 17 Apr 2026 | Data publicării: 12:38 17 Apr 2026

Ilie Bolojan: Nu demisionez! / „PSD a făcut un joc dublu, mincinos, și generează această criză ca să fugă de răspundere“ / Live text
Autor: D.C.

INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_03_INQUAM_Photos_George_Calin Ilie Bolojan. Inquam Photos/ George Călin

Premierul Ilie Bolojan iese public după ce președintele Nicușor Dan a recunoscut că ne aflăm în plină criză politică.

Cele mai importante declarații ale premierului Ilie Bolojan:

  • Dacă ne-am lua după declarațiile făcute, am putea spune că zarurile au fost aruncate și că PSD va vota că nu va mai colabora cu premierul Bolojan. Constatăm o serie de critici veinte din partea reprezentanților PSD, care încălcau protocolul de guvernare, care prevede că partidele nu trebuie să se atace între ele.
  • Suntem în faza unui început de criză de care România nu are nevoie. Avem niște probleme complicate, care vin din realitățile noastre economice, din deficitele bugetare acumulate anii trecuți. România riscă să piardă sume importante de bani. România nu are nevoie de această criză politică.
  • Explicația pentru generarea acestei crize ține de fuga de răspundere. Există tendința de fugă de răspundere. Eu am văzut acest joc dublu, mincinos, în care cădeam de acord în ședințele de guvern, după care vedeam că lucrurile sunt total diferite. Cetățenii români au trebuit să suporte niște costuri, iar ceea ce se întâmplă în retorica avută e că există senzația că există o cămară plină ținută închisă de premierul României. 
  • PSD se comportă ca pe vremea domnului Dragnea. Dintr-un astfel de orgoliu politic, supradimensionat, ne trezim cu situații în care s-ar dori să existe un premier de tip marionetă în așa fel încât unii să fie cu răspunderea iar alții cu trasul sforilor. Această criză care se prefigurează este ca și cum te-ai apuca să îți descoperi casa în toamnă fără să ai țigle și lemnul necesar pentru a reface acoperișul. Dacă ar veni un premier marionetă, nu ar avea nicio autoritate să facă ceea ce trebuie pentru țara asta.
  • Nu poți să creezi așteptări populației, pe care să nu le poți onora după aceea.
  • Am avut discuții cu domnul Nicușor Dan și am explicat perspectiva pe care o am. 
  • PSD și-ar dori un PNL obedient. S-au mai experimentat astfel de situații și toți cei care au ajuns acolo nu au avut un viitor politic. Cât timp voi rămâne președintele PNL, acest partid va rămâne relevant.
  • A cere înlocuirea premierului pe car eîl propune un alt partid înseamnă să interferezi în decizia acelui partid. Eu cred că PNL are multe de spus în viitor.
  • Degeaba îți umpli cămara prin munca oamenilor, dacă din acea cămară risipești banii sau ți-i rod rozătoarele. Peste tot pe unde am fost am încercat să nu risipesc banii.
  • Orice companie care are pierderi înseamnă prăduirea banului public.
  • Pierderile la Combinatul Oltenia au fost de un miliard de lei. 
  • Eu nu arunc anateme pe partide și vreau să spun deschis că tot ce am zis nu se referă la partide, pentru că am oameni din toate partidele pe care îi respect, ci se referă la oameni care induc decizii în partide, care au motivații pe față sau ascunse.
  • Nu voi demisiona, pentru că România are nevoie ca Guvernul să lucreze, să aibă capacitatea de a lucra. Am obligația să asigur funcționarea Guvernului. Continui dacă miniștrii PSD își vor da demisia. Va fi o activitate pe care trebuie să o derulăm și în funcție de ceea ce se va întâmpla, vor fi luate anumite decizii.

______/__

Premierul Ilie Bolojan iese public după ce președintele Nicușor Dan a recunoscut că ne aflăm în plină criză politică. Bolojan este invitat în emisiunea ”Probleme la zi”, realizată de Alexandra Andon, vineri, de la 13,20, la Radio Romania Actualități. DCNews.ro transmite live-text declarațiile premierului.

PSD va stabili duminică, în ședința Consiliului Politic Național, întrebarea pentru referendumul intern privind susținerea guvernului Bolojan. Luni, la Palatul Parlamentului, va avea loc votul, iar joi, înaintea ședinței de guvern, dacă partidul va decide retragerea sprijinului, miniștrii PSD ar trebui să-și depună mandatul.

”În acest moment, suntem la începutul unei crize politice. Răspunsul va veni de la cele două mari partide implicate, PSD și PNL”, a spus președintele Nicușor Dan, evitând un răspuns direct privind susținerea premierului. 

Întrebat dacă premierul Bolojan ar putea demisiona, Nicușor Dan a răspuns: „Este un om hotărât și, dacă a spus că nu demisionează, nu va demisiona.”

