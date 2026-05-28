Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan consideră că proiectul SMR de la Doicești are probleme serioase. Știm că a anunțat inclusiv SUA.

Deși proiectul de SMR de la Doicești este unul din pionierii acestei tehnologii în lumea occidentală, iar energia produsă de un astfel de reactor - deși mic- este suficientă pentru a alimenta 300.000 de locuințe, apar și critici, iar unul dintre ei este însuși premierul Ilie Bolojan, care susține că tehnologia nouă poate genera costuri ridicate de energie. Precedentul vine din Rusia și China, unde realizarea SMR-urilor s-a făcut lent și mai scump decât era prevăzut.

Bani mulți, fără rezultate, acuză Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan consideră că acest proiect din Doicești pare că ajungă într-o zonă fără rezultate, deși a fost alocată o sumă mare de bani: ”Faptul că unul din proiectele pe care l-a susţinut Nuclearelectrica, cum este cel de la Doiceşti, pare să se ducă într-o zonă în care vom constata că am alocat o sumă mare de bani şi nu avem prea multe rezultate. Nu are nicio legătură cu parteneriatul strategic cu Statele Unite sau cu transferul de tehnologii noi care trebuie să vină în România. (...) E un proiect în care ai creditat de la Nuclearelectrica peste 240 de milioane de dolari, o companie care are un studiu de fezabilitate la final, care nu are finanţare, în care partenerul cu care ai făcut acest lucru, firma, are probleme de capacitate financiară, să-l pună în practică, în care ai cumpărat un teren la un preţ care faţă de cel de achiziţie iniţial este mult mai mare şi ai probleme de vecinătăţi, astea sunt nişte lucruri cât se poate de serioase.

Nu spun că este o aventură, proiectul are probleme serioase şi mi s-a părut de bun simţ şi mi s-a părut absolut normal ca, atunci când ai semnale cât se poate de clare că la un proiect sunt probleme, dacă acel proiect ar putea avea un impact asupra unei relaţii cu un partener, să-i spui partenerului, pe cinstite, care sunt problemele, pentru că baza unui parteneriat este încrederea şi seriozitatea. Asta e valabil pentru orice” a declarat Ilie Bolojan la DigiFM.

Proiectul SMR Doicești a fost inițiat în 2019, în vremea lui Virgil Popescu. Atât acesta, cât și Sebastian Burduja, care l-a succedat la Ministerul Energiei, apără proiectul.

După Chevron și Exxon, punem și SMR-ul de la Doicești pe masa americanilor

În acest context, Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, a declarat, la DCNews, în emisiunea ”Ce se întâmplă?”, realizată de jurnalistul Răzvan Dumitrescu: ”În proiecte economice apar probleme, de multe ori de parcurs, care se rezolvă. Într-adevăr, s-a intenționat transmiterea unui mesaj public în legătură cu demersul politic. A merge la ambasade cu un anumit tip de semnal - ambasada nu decide, ci trimite mai departe la Departamentul de Stat, care, la un anumit nivel, decide într-un sens sau altul- deci rațiunea din spatele gestului de a transmite un astfel de semnal americanilor este că există disponibilitatea de a coopera, de a rezolva probleme de natură tehnică, care, într-adevăr, pot fi complicate, dar, în orice caz, soluția nu poate fi de natură politico - strategică. Ceea ce știu și sunt convins că și decidenții noștri ar trebui să știe în acest moment este că au punctat foarte complicat, de-a lungul anilor, gazul de șist Chevron, Exxon-ul, gazul din Marea Neagră. Acum, mai adăugăm o temă în zona energiei”.

Ce anunța Ministerul Energiei în februarie 2026

”Acționarii SN Nuclearelectrica SA au aprobat astăzi, 12 februarie 2026, decizia finală de investiție în Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doicești. Prin această decizie, România marchează cel mai avansat demers la nivel european, în dezvoltarea unui proiect SMR și are la bază o serie de condiții suplimentare menite să stabilească un cadru de sprijin și de cooperare solid, la nivel de parteneriate și autorități, în scopul dezvoltării și implementării optime a proiectului.

Proiectul SMR de la Doicești, în care SNN deține o cotă de 50% din compania de proiect RoPower Nuclear SA, a fost efectiv demarat, ulterior parcurgerii procesului de selecție a tehnologiei și amplasamentului, în septembrie 2022, odată cu aprobarea de către AGA a strategiei de implementare a proiectului. În 2023 și 2024, au fost parcurse etapele inițiale de analize tehnice FEED 1 și FEED 2, obligatorii într-un proiect nuclear, când s-au desfășurat misiuni independente de evaluare ale AIEA asupra amplasamentului selectat, ale căror concluzii au confirmat demersurile întreprinse și au dus la implementarea unor măsuri suplimentare. Etapa FEED 2 a fost finalizată conform graficului și la un buget inferior celui estimat inițial.

,,Decizia Finală de Investiție pentru proiectul SMR de la Doicești marchează trecerea de la faza de analiză la faza de implementare, consolidând poziționarea României în prima linie a noii industrii nucleare europene. Înlocuim 600 MW dintr-o fostă termocentrală cu 462 MW de energie curată, stabilă și predictibilă. Aproximativ 4.000 de locuri de muncă vor fi generate în faza de dezvoltare, în construcție, producție și asamblare de componente, iar pe termen lung vorbim despre locuri de muncă stabile, bine plătite și despre dezvoltarea unei industrii românești pe orizontală. În următoarele șase luni, proiectul intră într-o etapă de structurare financiară și consolidare a parteneriatelor, perioadă în care vor fi definite mecanismele de finanțare și vor fi avansate discuțiile cu potențialii investitori pentru faza de execuție. Proiectul de la Doicești este despre România care construiește, produce și își consolidează poziția în Europa.” – Bogdan Ivan, Ministrul Energiei

„Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doicești este proiectul prin care România se poziționează pe harta internațională a industriei nucleare, prin know-how și dezvoltarea lanțului de aprovizionare, într-o etapă a tranziției energetice în care, la nivel global și european, reactoarele modulare reprezintă o soluție în asigurarea securității și independenței energetice. Rapoartele internaționale confirmă că portofoliul global SMR a crescut cu 65% din 2021 până la o capacitate planificată de 22 gigawați. Așadar, la nivel global, SMR-urile au devenit o realitate a siguranței în aprovizionare și a decarbonizării: acceptată, dezvoltată, accelerată.” – Cosmin Ghiță, Director General SN Nuclearelectrica SA

Până în luna mai 2026, RoPower Nuclear (compania de proiect) va derula o serie de activități premergătoare Etapei 3 (Pre-EPC), inclusiv:

• finalizarea investigațiilor geotehnice;

• continuarea procesului de licențiere;

• finalizarea negocierii contractului Pre-EPC;

• negocierea contractelor pentru materialele cu ciclu lung de fabricație;

• definirea lanțurilor de aprovizionare pentru materiale și echipamente;

• pregătirea organizației pentru fazele Pre-EPC și EPC.

Etapa 3 – Pre-EPC va avea o durată estimată de 15 luni și va avea ca livrabile:

• buget estimat de clasă 2;

• identificarea contractorilor;

• structura contractuală pentru contracte precum: Contractul Pre-EPC, prelungirea acordului de licență tehnologică cu NuScale; contracte privind evaluarea impactului asupra mediului, etc.

În paralel cu aceste etape tehnice, în perioada următoare vor fi continuate demersurile privind structurarea cadrului investițional și financiar al proiectului, în vederea pregătirii fazei de execuție. Obiectivul este ca proiectul să devină operațional la începutul următorului deceniu, cu respectarea tuturor aprobărilor corporative și a cadrului de reglementare aplicabil.

„Energia nucleară nu poate lipsi din mixul energetic al unei țări puternic industrializate. Tehnologia SMR este cea mai modernă și mai sigură dintre tehnologiile nucleare de producere a energiei electrice. Suntem mândri să fim în acest proiect cu compania noastră, Nova Power & Gas, și sunt convins că împreună cu partenerii americani vom găsi soluții ca proiectul să fie de succes din punct de vedere tehnic și economic” – Teofil Mureșan, Fondator și Președinte CA E-INFRA.

„Proiectul Doicești înseamnă 60 de ani de energie curată. Echipa RoPower este o echipă de profesioniști care a lucrat și va lucra pentru un proiect sigur și tehnologic avansat, cel al Reactoarelor Modulare Mici. Vom rămâne dedicați acestui proiect, care este o oportunitate pentru România să demonstreze încă o dată că se află în zona de excelență a producerii de energie folosind tehnologia nucleară.” – Valentin Ovidiu Nae, Director General RoPower Nuclear. Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) Doicești răspunde direct necesităților de securitate energetică și independență energetică, precum și obiectivelor de decarbonizare, conform strategiei asumate de România.

Prin proiectul SMR vor fi înlocuiți cei 600 MW instalați în fosta termocentrală de la Doicești cu 462 MW energie curată. Vor fi disponibile aproximativ 4.000 de locuri de muncă pe perioada dezvoltării: 200 de locuri de muncă permanente, 1.500 în timpul perioadei de construcție, 2.300 de locuri de muncă în producția și asamblarea componentelor, la care se adaugă dezvoltarea unei industrii conexe și atragerea de investiții asociate.

Pentru Nuclearelectrica și pentru România, acest proiect consolidează poziționarea internațională în industria nucleară, generează impact economic și financiar și contribuie direct la securitatea energetică și la flexibilitatea sistemului energetic național, în complementaritate cu resursele regenerabile” arăta comunicatul Ministerului Energiei, condus atunci de Bogdan Ivan.