DCNews Stiri
Data publicării: 25 Mai 2026

Avionul în care se afla Radu Miruță, bruiat ”foarte puternic”.
Autor: Roxana Neagu

radu miruta Radu Miruță
În timpul vizitei în Lituania, ministrul Apărării, Radu Miruță, afirmă că aeronava în care se afla a avut bruiat foarte puternic sistemul GPS. 

”A fost un bruiaj foarte puternic”

”A fost bruiat semnalul, dar nu neapărat pentru avionul nostru, ci pentru zonă. Avionul fiind militar, are dispozitive anti-bruiaj. Am verificat și am avut un bruiaj foarte puternic. Au activat (piloții n.r.) sistemul militar de navigație, și-au luat măsuri de protecție pentru a face un zbor către destinație în funcție de coordonatele pe care le au ca variantă adițională. Ne-am uitat unde ar putea fi poziționat avionul după informațiile GPS bruiate. A fost o întreagă discuție cu piloții în avion, pe măsură ce ne apropiam de Lituania”, a declarat Radu Miruță la TVR Info. 

Declarația sa vine după ce un avion britanic al Royal Air Force, în care se afla inclusiv ministrul Apărării, a fost afectat de un bruiaj asemănător aproape de frontiera rusă, în timp ce politicianul se întorcea din Estonia.

