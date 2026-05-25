Avionul în care se afla Radu Miruță, bruiat ”foarte puternic”.

În timpul vizitei în Lituania, ministrul Apărării, Radu Miruță, afirmă că aeronava în care se afla a avut bruiat foarte puternic sistemul GPS.
”A fost bruiat semnalul, dar nu neapărat pentru avionul nostru, ci pentru zonă. Avionul fiind militar, are dispozitive anti-bruiaj. Am verificat și am avut un bruiaj foarte puternic. Au activat (piloții n.r.) sistemul militar de navigație, și-au luat măsuri de protecție pentru a face un zbor către destinație în funcție de coordonatele pe care le au ca variantă adițională. Ne-am uitat unde ar putea fi poziționat avionul după informațiile GPS bruiate. A fost o întreagă discuție cu piloții în avion, pe măsură ce ne apropiam de Lituania”, a declarat Radu Miruță la TVR Info.
Declarația sa vine după ce un avion britanic al Royal Air Force, în care se afla inclusiv ministrul Apărării, a fost afectat de un bruiaj asemănător aproape de frontiera rusă, în timp ce politicianul se întorcea din Estonia.
de Anca Murgoci