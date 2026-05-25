Prof. univ. dr. ing. Mihnea Alexandru Moisescu, decan la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București, a vorbit la emisiunea DC Edu de la DC News, moderată de prof. univ. dr. Sorin Ivan și despre noua oportunitate în IT, prilejuită de o modificare importantă în această industrie.

Inteligența Artificială schimbă fața IT-ului: Ce face noua generație de specialiști

"Avem la dispoziție o oportunitate, pentru că, de fiecare dată când jocurile în IT se modifică, să nu spun se schimbă radical, apar noi oportunități. Acum, avem în față o nouă categorie de experți, cei care știu să lucreze cu aplicațiile de Inteligență Artificială, cei care cresc productivitatea, prin faptul că utilizează astfel de aplicații de Inteligență artificială.

Și, atunci, noua categorie de profesioniști va fi cea care deține cunoștințele necesare în a dezvolta aplicații de nivel înalt și utilizează instrumentele de Inteligență Artificială, pentru a grăbi partea de dezvoltare, inclusiv pentru a primi sugestii și pentru a include diverse de linii de cod scrise de aceste aplicații", a spus prof. univ. dr. ing. Mihnea Alexandru Moisescu, la emisiunea DC Edu, de la DC News TV și DC News.

