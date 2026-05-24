Data publicării: 24 Mai 2026

Extrema dreaptă surprinde la alegerile din Cipru. Partidele care îl susțin pe președinte pierd teren, iar un nou partid intră în Parlament
Autor: Dana Mihai

Extrema dreaptă câștigă teren în Cipru la alegerile legislative, în timp ce un nou partid anticorupție pare aproape de intrarea în Parlament.

Extrema dreaptă din Cipru pare să înregistreze câştiguri la alegerile de duminică, în timp ce un nou-venit anticorupţie pare pe cale să intre în parlament, conform rezultatelor preliminare ale alegerilor legislative, care au arătat un sprijin mai slab pentru partidele de centru care îl susţin pe preşedintele Nikos Christodoulides, a consemnat Reuters.

ELAM crește puternic în sondaje

Cu aproximativ 45% din voturi numărate, rezultatele publicate de Ministerul de Interne au arătat ELAM - înrudit cu partidul interzis Zori Aurii, ultranaţionalist, din Grecia - ca având 11,1% din voturi, în creştere faţă de 6,8% la ultimele alegeri legislative din 2021.

Rezultatele sugerează că ELAM ar putea deveni al treilea partid în parlamentul cu 56 de locuri, după DISY, de dreapta, şi comunistul AKEL, care au obţinut 27%, respectiv 22,8% din voturi, cu o uşoară creştere pentru AKEL şi o uşoară scădere pentru DISY.

Deşi puterea executivă revine preşedinţiei din Cipru, votul este considerat pe scară largă ca un indicator al tendinţelor politice înainte de alegerile prezidenţiale din 2028 şi ar putea semnala noile alianţe pe care centristul Christodoulides ar putea fi nevoit să le facă, dacă doreşte să fie reales. Trei partide centriste care îl susţin pe Christodoulides - Diko, Dipa şi EDEK - păreau să se îndrepte spre un rezultat mai slab, conform proiecţiilor şi rezultatelor.

Corupția și costul vieții au dominat campania

Preocupările legate de corupţie şi costul vieţii au fost proeminente în campanie. ELAM a militat împotriva migraţiei şi de asemenea adoptă o linie fermă în negocierile cu ciprioţii turci de pe insula divizată etnic. ALMA, o mişcare nou formată care militează pentru responsabilitate şi reformă politică, urma să obţină reprezentare parlamentară pentru prima dată, cu puţin peste 6% din voturi.

