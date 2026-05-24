€ 5.2488
|
$ 4.5231
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2488
|
$ 4.5231
 
DCNews Stiri Copil de 4 ani, ucis de un câine într-o comună din Buzău
Data publicării: 24 Mai 2026

Copil de 4 ani, ucis de un câine într-o comună din Buzău
Autor: Gabriela Ungureanu

minor copil vrancea balta deces mort Minor ucis de un câine legat, într-o comună din Buzău. Sursa foto: Magnific/rol ilustrativ
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Un copil în vârstă de 4 ani a murit duminică seara, în satul Limpeziș, județul Buzău, după ce ar fi fost atacat de un câine legat, aflat într-o curte apropiată.

Un copil în vârstă de 4 ani a murit, duminică seara, într-o comună din județul Buzău, după ce ar fi fost atacat de un câine, potrivit primelor informații furnizate de anchetatori.

Copilul a dispărut din locuință

Incidentul s-a petrecut în satul Limpeziș, unde micuțul se afla împreună cu mama sa la domiciliu. La un moment dat, copilul a dispărut din curte, iar familia și vecinii au început imediat căutările.

Inițial, aceștia au verificat zona din apropierea locuinței, inclusiv împrejurimile unei gârle, însă fără rezultat, potrivit reporterbuzoian.

Minorul, găsit într-o curte

Ulterior, copilul a fost găsit într-o curte din apropiere, în zona unui țarc pentru animale, unde se afla un câine legat. Din nefericire, echipajele sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia, inclusiv modul în care copilul a ajuns în contact cu animalul.

Cercetările sunt în desfășurare.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

buzau
copil
caine
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 ore si 14 minute
FCSB a trecut de FC Botoşani şi va juca barajul cu Dinamo pentru Conference League
Publicat acum 2 ore si 27 minute
Copil de 4 ani, ucis de un câine într-o comună din Buzău
Publicat acum 2 ore si 54 minute
Marco Rubio spune că negocierile cu Iranul nu pot fi încheiate rapid și cere deblocarea Strâmtorii Ormuz
Publicat acum 2 ore si 54 minute
"O mare capcană" în noua lege a salarizării. Cine va avea de suferit. Avertismentul lansat de liderul SNPPC
Publicat acum 2 ore si 56 minute
Doi adolescenți salvați de polițiști din râul Ialomița, după ce un alt copil a sunat la 112
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 17 ore si 56 minute
Românii care au emigrat în Italia pleacă acum spre alte ţări. Motivele, similare cu cele de la plecarea din Româniua
Publicat acum 17 ore si 27 minute
Negocieri SUA-Iran. Trump anunţă că blocada rămâne până la semnarea unui acord
Publicat acum 7 ore si 55 minute
Horoscop săptămânal. Urmează Luna Plină din Săgetător! Daniela Simulescu, previziuni 25-31 mai 2026
Publicat acum 6 ore si 43 minute
Tânăr de 18 ani, mort în accident. Alți doi, de 18 și 19 ani, au scăpat cu viață
Publicat acum 19 ore si 9 minute
BANCUL ZILEI: Promisiunile băiețelului...
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close