Copil de 4 ani, ucis de un câine într-o comună din Buzău

Un copil în vârstă de 4 ani a murit, duminică seara, într-o comună din județul Buzău, după ce ar fi fost atacat de un câine, potrivit primelor informații furnizate de anchetatori.

Copilul a dispărut din locuință

Incidentul s-a petrecut în satul Limpeziș, unde micuțul se afla împreună cu mama sa la domiciliu. La un moment dat, copilul a dispărut din curte, iar familia și vecinii au început imediat căutările.

Inițial, aceștia au verificat zona din apropierea locuinței, inclusiv împrejurimile unei gârle, însă fără rezultat, potrivit reporterbuzoian.

Minorul, găsit într-o curte

Ulterior, copilul a fost găsit într-o curte din apropiere, în zona unui țarc pentru animale, unde se afla un câine legat. Din nefericire, echipajele sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia, inclusiv modul în care copilul a ajuns în contact cu animalul.

Cercetările sunt în desfășurare.