€ 5.2488
|
$ 4.5231
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2488
|
$ 4.5231
 
DCNews Stiri Misiune istorică lansată de China. Un astronaut va petrece pentru prima dată un an întreg în spațiu
Data publicării: 24 Mai 2026

Misiune istorică lansată de China. Un astronaut va petrece pentru prima dată un an întreg în spațiu
Autor: Dana Mihai

Misiune istorică lansată de China. Un astronaut va petrece pentru prima dată un an întreg în spațiu - foto AI Misiune istorică lansată de China. Un astronaut va petrece pentru prima dată un an întreg în spațiu - foto AI
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

China a lansat misiunea Shenzhou-23, iar un astronaut chinez va petrece pentru prima dată un an întreg pe orbită, în cadrul planului Beijingului de a ajunge pe Lună până în 2030.

China a lansat duminică misiunea Shenzhou-23, în care un astronaut chinez va petrece pentru prima dată un an întreg pe orbită - un pas crucial în ambiţia Beijingului de a trimite oameni pe Lună până în 2030, consemnează AFP, Reuters şi Xinhua.

O rachetă Long March 2-F (Marşul cel lung 2-F) a decolat la ora 23:08 (15:08 GMT) de la centrul de lansare Jiuquan din deşertul Gobi (nord-vest), propulsând nava spaţială şi pe cei trei membri ai echipajului său către staţia spaţială Tiangong ("Palatul Ceresc"), conform imaginilor difuzate de televiziunea de stat CCTV.

Primul astronaut din Hong Kong ajunge în spaţiu

Misiunea marchează primul zbor spaţial întreprins vreodată de un astronaut din Hong Kong, un teritoriu chinez semi-autonom: Li Jiaying (Lai Ka-ying în cantoneză, în vârstă de 43 de ani) a lucrat anterior pentru poliţia din Hong Kong.

Ceilalţi membri ai echipajului sunt comandantul Zhu Yangzhu (39 de ani), inginer spaţial, şi Zhang Zhiyuan (39 de ani), fost pilot al forţelor aeriene, care efectuează primul lor zbor spaţial.

Li Jiaying este, de asemenea, a patra femeie astronaut a ţării care ajunge în spaţiu.

Echipajul va desfăşura numeroase proiecte, inclusiv în ştiinţe naturale, ştiinţa materialelor, fizica fluidelor şi medicină.

Un astronaut va petrece un an întreg pe orbită

Însă cea mai importantă caracteristică a misiunii Shenzhou-23 constă în experimentul unei şederi pe orbită de un an întreg a unuia dintre cei trei membri ai echipajului. Acest experiment va permite în special studierea efectelor expunerii prelungite la microgravitaţie - capacitate considerată esenţială pentru pregătirea viitoarelor misiuni cu echipaj uman pe Lună, dar şi pe Marte.

Obiectivul Chinei este de a trimite astronauţi pe Lună înainte de 2030 - o cursă la care iau parte şi Statele Unite, prin programul Artemis.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

astronaut
Shenzhou-23
luna
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Satul care a uimit internetul. Toți cei peste 5.000 de locuitori trăiesc pe o singură stradă
Publicat acum 7 minute
Mugur Isărescu premier? Răspunsul lui Bogdan Chirieac
Publicat acum 22 minute
Misiune istorică lansată de China. Un astronaut va petrece pentru prima dată un an întreg în spațiu
Publicat acum 31 minute
Tânăr de 18 ani, mort în accident. Alți doi, de 18 și 19 ani, au scăpat cu viață
Publicat acum 37 minute
Zodia vizată de astre în săptămâna 25-31 mai. „Gestionarea stresului e prioritate” - VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 44 minute
Românii care au emigrat în Italia pleacă acum spre alte ţări. Motivele, similare cu cele de la plecarea din Româniua
Publicat acum 11 ore si 15 minute
Negocieri SUA-Iran. Trump anunţă că blocada rămâne până la semnarea unui acord
Publicat acum 12 ore si 57 minute
BANCUL ZILEI: Promisiunile băiețelului...
Publicat acum 5 ore si 20 minute
Frază cheie în ”Strategia europeană pentru SMR-uri”, explicație pentru poziția lui Bolojan contra Doicești
Publicat acum 10 ore si 49 minute
„Fjord”, filmul lui Cristian Mungiu premiat cu Palme D'or, a împărțit criticii în două tabere: A stârnit aplauze, scandal și acuzații / VIDEO
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close