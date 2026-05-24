Misiune istorică lansată de China. Un astronaut va petrece pentru prima dată un an întreg în spațiu

China a lansat duminică misiunea Shenzhou-23, în care un astronaut chinez va petrece pentru prima dată un an întreg pe orbită - un pas crucial în ambiţia Beijingului de a trimite oameni pe Lună până în 2030, consemnează AFP, Reuters şi Xinhua.

O rachetă Long March 2-F (Marşul cel lung 2-F) a decolat la ora 23:08 (15:08 GMT) de la centrul de lansare Jiuquan din deşertul Gobi (nord-vest), propulsând nava spaţială şi pe cei trei membri ai echipajului său către staţia spaţială Tiangong ("Palatul Ceresc"), conform imaginilor difuzate de televiziunea de stat CCTV.

Primul astronaut din Hong Kong ajunge în spaţiu

Misiunea marchează primul zbor spaţial întreprins vreodată de un astronaut din Hong Kong, un teritoriu chinez semi-autonom: Li Jiaying (Lai Ka-ying în cantoneză, în vârstă de 43 de ani) a lucrat anterior pentru poliţia din Hong Kong.

Ceilalţi membri ai echipajului sunt comandantul Zhu Yangzhu (39 de ani), inginer spaţial, şi Zhang Zhiyuan (39 de ani), fost pilot al forţelor aeriene, care efectuează primul lor zbor spaţial.

Li Jiaying este, de asemenea, a patra femeie astronaut a ţării care ajunge în spaţiu.

Echipajul va desfăşura numeroase proiecte, inclusiv în ştiinţe naturale, ştiinţa materialelor, fizica fluidelor şi medicină.

Un astronaut va petrece un an întreg pe orbită

Însă cea mai importantă caracteristică a misiunii Shenzhou-23 constă în experimentul unei şederi pe orbită de un an întreg a unuia dintre cei trei membri ai echipajului. Acest experiment va permite în special studierea efectelor expunerii prelungite la microgravitaţie - capacitate considerată esenţială pentru pregătirea viitoarelor misiuni cu echipaj uman pe Lună, dar şi pe Marte.

Obiectivul Chinei este de a trimite astronauţi pe Lună înainte de 2030 - o cursă la care iau parte şi Statele Unite, prin programul Artemis.