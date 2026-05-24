Studiu: Creșterea nivelului mării pune milioane de oameni în pericol de inundații

Creșterea nivelului mării pune deja milioane de oameni în pericol de inundații, însă un studiu avertizează acum că tasarea terenului face acest pericol și mai mare, informează Daily Mail. Orașele care se scufundă pe Pământ alunecă spre nivelul mării într-un ritm alarmant, avertizează experții de la Universitatea Tehnică din München.

Studiul arată că tasarea terenului dublează ritmul creșterii nivelului mării în unele zone de coastă. Și, mai grav, cercetătorii spun că acest fenomen afectează mai ales cele mai mari și mai dens populate orașe.

Între creșterea nivelului mării și scufundarea terenului, zonele de coastă puternic urbanizate înregistrează o creștere relativă a nivelului mării de aproximativ 6 mm pe an, în medie. Aceasta este de trei ori mai mult decât media globală a creșterii relative a nivelului mării, care este de 2,1 mm pe an. De asemenea, tasarea terenului dublează aproximativ creșterea absolută a nivelului mării, de 3,15 mm pe an, care măsoară creșterea reală a volumului și a înălțimii oceanelor.

Cercetător: Topirea ghețarilor și dilatarea apei oceanice contribuie treptat la creșterea nivelului mărilor

Cercetătorul principal, dr. Julius Oelsmann de la Universitatea Tehnică din München, spune că acest fenomen poate „amplifica semnificativ efectele creșterii nivelului mării cauzate de schimbările climatice”. Pe măsură ce clima se încălzește, topirea ghețarilor și dilatarea apei oceanice contribuie treptat la creșterea nivelului mărilor.

Totuși, dr. Oelsmann și coautorii săi avertizează că suprafața mării spune doar o parte a poveștii.

„Dacă vrem să înțelegem creșterea nivelului mării de-a lungul coastelor și să reacționăm eficient, trebuie să observăm nu doar oceanul, ci și solul în sine”, spune dr. Oelsmann.

Asta se întâmplă pentru că o combinație între activitatea umană și forțele naturale face ca unele dintre cele mai mari orașe ale lumii să se scufunde în ocean. Principalii factori care determină această tasare sunt extracția excesivă de apă subterană și de petrol, care elimină resursele din subteran ce stabilizau anterior suprafața.

„Greutatea uriașă a orașelor” contribuie, de asemenea, la coborârea zonelor urbane sub nivelul mării

Dr. Oelsmann subliniază că „greutatea uriașă a orașelor” contribuie, de asemenea, la coborârea zonelor urbane sub nivelul mării. Pe măsură ce orașele cresc în dimensiune și în înălțime, se construiesc clădiri tot mai grele, care comprimă solul de dedesubt și duc lent la scufundarea orașului în raport cu împrejurimile sale.

Combinat cu creșterea nivelului mării cauzată de schimbările climatice, acest fenomen face ca în zonele urbane linia apei să urce mult mai rapid decât în restul lumii. Țările în care nivelul relativ al mării crește cel mai rapid includ Thailanda, Bangladesh, Nigeria, Egipt, China și Indonezia, unde oceanul urcă cu aproximativ 7 până la 10 milimetri pe an.

Statele Unite ale Americii, Țările de Jos și Italia înregistrează, de asemenea, creșteri deosebit de rapide, cu niveluri relative ale mării în creștere de aproximativ 4 până la 5 mm pe an.

Din cauza influenței puternice a dimensiunii orașelor, multe țări prezintă și „puncte fierbinți” de tasare accentuată.

Jakarta, Indonezia, într-un pericol deosebit

Cei 42 de milioane de locuitori din Jakarta, Indonezia, cel mai populat oraș din lume, se află într-un pericol deosebit, deoarece metropola alunecă spre ocean cu o viteză de 13,7 mm pe an. Este urmată îndeaproape de Tianjin, China, care are 13,8 milioane de locuitori și înregistrează o tasare de 13,5 mm pe an.

În mod similar, Bangkok, Lagos și Alexandria se confruntă cu rate de tasare mult peste medie, de 8,5, 6,7 și 4 mm pe an. Chiar și în interiorul aceluiași oraș, diferențele de tasare fac ca un cartier să se scufunde spre ocean, în timp ce altul se poate ridica.

În Jakarta, de exemplu, unele părți ale orașului se scufundă cu un ritm alarmant de 42 mm pe an, în timp ce alte zone înregistrează chiar ridicare a terenului. Asta înseamnă că milioane de oameni din unele dintre cele mai mari orașe ale lumii sunt expuși unui risc crescut de inundații severe.

Chiar dacă locuințele lor nu ajung complet sub nivelul mării, fiecare milimetru de creștere relativă a nivelului mării mărește riscul ca furtunile sau fenomenele meteo extreme să provoace inundații grave. Situația este deosebit de îngrijorătoare pentru Jakarta, unde aproximativ 40% din oraș se află sub nivelul mării.

Studiile estimează că aproape jumătate din oraș ar putea fi inundată și nelocuibilă până în 2050, dacă nivelul mării continuă să crească în ritmul actual.

Aceste regiuni urbane dense contrastează puternic cu Scandinavia, unde procesele geologice naturale ridică treptat terenul deasupra mării.

În timpul ultimei ere glaciare, aceste latitudini nordice au fost acoperite de straturi uriașe de gheață care au apăsat terenul în ocean, similar modului în care o fac astăzi megapolisurile de coastă. Pe măsură ce aceste calote glaciare s-au retras, greutatea lor a dispărut, iar masele de uscat continuă să se „reducă” spre o poziție stabilă.

Asta înseamnă că, deși nivelul absolut al mării crește, nivelul relativ al mării în Finlanda și Suedia scade de fapt în fiecare an.

Din păcate pentru restul lumii, nu există procese geologice care să „tragă” orașele înapoi din apă

Totuși, cercetătorii subliniază că o planificare urbană corectă poate încetini semnificativ rata tasării. Coautorul profesor Florian Seitz de la Universitatea Tehnică din München spune: „În multe orașe mari de coastă, extracția apei subterane este un factor major care determină tasarea terenului. Asta înseamnă că deciziile politice locale și cele privind gestionarea apei pot face o diferență semnificativă”.

În Tokyo, Japonia, de exemplu, ratele de tasare au depășit cândva 10 cm pe an și au atins vârfuri de 24 cm pe an în cele mai afectate zone. Totuși, prin intervenția guvernului și introducerea unor noi surse de apă, aceste rate au fost reduse dramatic.

„O mai bună gestionare a apelor subterane, reglementări mai stricte privind extracția sau reîncărcarea controlată a acviferelor pot cel puțin încetini tasarea și, în unele cazuri, o pot opri în mare parte”, spune profesorul Seitz.

Nivelul mării ar putea crește cu până la 1.2 metri până în anul 2300

Nivelul global al mărilor ar putea crește cu până la 1,2 metri până în anul 2300 chiar dacă sunt îndeplinite obiectivele climatice stabilite prin Acordul de la Paris din 2015, avertizează oamenii de știință.

Această schimbare pe termen lung va fi determinată de topirea gheții din Groenlanda până în Antarctica, proces care va redesena liniile de coastă la nivel global.

Creșterea nivelului mării amenință orașe precum Shanghai și Londra, zone joase din Florida sau Bangladesh și chiar state insulare întregi, cum sunt Maldivele.

Este importatnt să reducem emisiile cât mai repede posibil pentru a evita o creștere și mai mare, au transmis cercetătorii conduși de o echipă germană într-un nou raport.

Până în 2300, raportul estimează că nivelul mării va crește cu 0,7 până la 1,2 metri, chiar dacă aproape 200 de state își îndeplinesc în totalitate obiectivele din Acordul de la Paris din 2015.

Țintele acordului includ reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră până la zero net în a doua jumătate a acestui secol.

Nivelul oceanelor va continua să crească inevitabil, deoarece gazele cu efect de seră deja emise rămân în atmosferă și contribuie la topirea gheții, arată raportul.

În plus, apa se dilată în mod natural pe măsură ce se încălzește peste patru grade Celsius.

Fiecare întârziere de cinci ani după 2020 în atingerea vârfului emisiilor globale ar însemna încă 20 de centimetri de creștere suplimentară a nivelului mării până în 2300.

„Creșterea nivelului mării este adesea prezentată ca un proces foarte lent, asupra căruia nu poți face mare lucru, dar următorii 30 de ani sunt cu adevărat decisivi”, a spus autorul principal, dr. Matthias Mengel de la Institutul Potsdam pentru Cercetarea Impactului Climatic din Potsdam, Germania.

Niciunul dintre cele aproape 200 de guverne care au semnat Acordul de la Paris nu este pe drumul de a-și îndeplini angajamentele.