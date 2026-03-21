Un baraj riscă să se rupă. Aproximativ 5.500 persoane, evacuate
Data publicării: 13:37 21 Mar 2026

Un baraj riscă să se rupă. Aproximativ 5.500 persoane, evacuate
Autor: Echipa DC News

baraj baraj - Imagine cu rol ilustrativ - Foto: Freepik @wirestock

Circa 5.500 de persoane au fost evacuate din cauza unui baraj care riscă să se rupă.

Autorităţile din Hawaii au ordonat vineri evacuarea imediată a circa 5.500 de persoane care trăiesc în proximitatea unui baraj de pe insula Oahu, care riscă să se rupă din cauza ploilor puternice înregistrate în regiune, informează AFP, potrivit Agerpres.

Barajul Wahiawa, situat în nordul insulei Oahu, a treia cea mai mare insulă din arhipelagul american, unde se află şi capitala Honolulu, prezintă un risc iminent de a se rupe, a avertizat serviciul local pentru gestionarea urgenţelor.

Părăsiţi imediat zona în aval!, a adăugat serviciul, recomandându-le oamenilor să folosească în comun autovehiculele pentru a fluidiza traficul dens.

Locuitorii regiunii au fost alertaţi de sirenele de urgenţă, dar şi prin mesaje telefonice, a precizat primăria din Honolulu.

Personalul nostru bate din uşă în uşă, a declarat pentru AFP Ian Scheuring, director-adjunct pentru comunicaţii al municipalităţii. Situaţia este foarte gravă în centru şi pe coasta nordică a Oahu, a adăugat Scheuring.

Au fost instalate cinci centre pentru adăpostirea persoanelor evacuate. Purtătorul de cuvânt a indicat că niciun deces nu a fost înregistrat, dar că s-au primit mai multe apeluri de urgenţă de la persoane izolate în urma creşterii nivelului apelor şi care au trebui să fie salvate. Ploile violente au măturat în calea lor vehicule şi locuinţe.

Guvernatorul Hawaii, Josh Green, a declarat că, din cauza ploilor puternice, nivelul de apă din rezervor a atins un nivel periculos, motiv pentru care autorităţile au declanşat alerta.

Furtuna este foarte violentă în acest moment, în special în nordul Oahu, şi am avut precipitaţii puternice pe perioada nopţii, dar şi inundaţii grave în mai multe cazuri. Numeroase persoane au trebuit evacuate, a declarat Green pe reţelele de socializare.

Potrivit serviciilor meteo, urmează noi precipitaţii până la finalul săptămânii.

O mare parte din Hawaii este în stare de alertă din cauza inundaţiilor, potrivit Serviciului meteorologic naţional, care a semnalat condiţii extrem de periculoase în nordul Oahu. 

