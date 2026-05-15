Acord România - Ucraina pe contracararea dronelor. Nicuşor Dan anunţă când va fi finalizat

Prezent la BSDA 2026, preşedintele a fost întrebat cum vede declaraţia lui Volodimir Zelenski de la Summit-ul B9, conform căreia un acord între România şi Ucraina pentru contracararea dronelor va fi semnat în scurt timp.

"Ce înseamnă acest „în scurt timp” și include și fabricarea de drone în colaborare cu Ucraina, despre care se vorbește de mai mult timp?", a fost întrebat preşedintele.

"Sunt cumva două chestiuni care se suprapun, dar nu sunt identice. Prima este includerea în programul SAFE a unei componente de producție de drone în România, și aici va exista finanțare prin SAFE și lucrurile vor fi semnate, ca toate celelalte, până la 31 mai.

Pe de altă parte, este un cadru general, pe care discuția abia a început, pentru fenomenul mai larg al dronelor, inclusiv antidrone, și aici este un proces tehnic în curs pe care aș zice că, într-un orizont de una, două, trei luni, o să-l finalizăm.

Şi acest parteneriat, care a început la nivel strategic în martie, când a fost Președintele, și care va fi concretizat tehnic, cum am zis, în una, două, trei luni, va permite o colaborare mult mai flexibilă pe tot spectrul dronelor", a declarat Nicuşor Dan.