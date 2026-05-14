O mașină a intrat în mulțime la un protest antiguvernamental din Belgrad

Un șofer a intrat din plin în mai mulți manifestanți care protestau la Belgrad împotriva guvernului, un nonagenar fiind rănit și transportat la spital.
Un şofer care a intrat cu maşina în manifestanţi antiguvernamentali în centrul Belgradului, rănind un nonagenar, a fost reţinut pentru tentativă de omor, a anunţat joi poliţia, relatează AFP.
În imaginile circulate pe reţelele sociale se poate vedea o maşină care dă înapoi şi îl aruncă pe bărbat la pământ. Acesta participa la un protest în tăcere de 16 minute drept omagiu pentru victimele accidentului dintr-o gară din Novi Sad care s-a soldat cu 16 morţi în 2024, devenit un ritual cvasi cotidian în Serbia.
May 14, 2026
Poliţia a anunţat că şoferul a fost reţinut şi plasat în arest preventiv pentru „tentativă de crimă cu circumstanţe agravante”. La rândul lor, medicii au declarat că rănitul se află într-o stare stabilă la spital.
Este vorba despre un ultim atac cu autovehicule dintr-o serie îndreptată împotriva manifestanţilor în cadrul acestei mişcări de protest care denunţă corupţia endemică în ţară.
Evenimente similare au provocat deja răni grave, în special în ianuarie 2025, când o maşină a lovit studenţi care blocau o intersecţie în centrul Belgradului.
În aceeaşi lună, o maşină a lovit studenţi care participau la un marş de protest într-o suburbie a Belgradului, rănind grav o studentă care a fost ridicată pe capotă şi apoi aruncată la sol.
Preşedintele sârb, Aleksandar Vucic, a graţiat-o apoi pe femeia acuzată de tentativă de omor în această afacere, împiedicând astfel desfăşurarea unui proces.
Mişcarea de protest în care studenţii au preluat prim-planul a devenit pentru opozanţii preşedintelui Vucic emblema luptei împotriva corupţiei care cangrenează, potrivit lor, numeroase lucrări publice începute în întreaga ţară, notează Agerpres.
de Anca Murgoci