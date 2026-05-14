O mașină a intrat în mulțime la un protest antiguvernamental din Belgrad

Un şofer care a intrat cu maşina în manifestanţi antiguvernamentali în centrul Belgradului, rănind un nonagenar, a fost reţinut pentru tentativă de omor, a anunţat joi poliţia, relatează AFP.

În imaginile circulate pe reţelele sociale se poate vedea o maşină care dă înapoi şi îl aruncă pe bărbat la pământ. Acesta participa la un protest în tăcere de 16 minute drept omagiu pentru victimele accidentului dintr-o gară din Novi Sad care s-a soldat cu 16 morţi în 2024, devenit un ritual cvasi cotidian în Serbia.

Protest @studentblokade i građana ispred javne kuće zbog ignorisanja pokušaja ubistva 90-togodišnjeg Veroljuba na pešačkom prelazu ispred Pravnog fakulteta‼️ pic.twitter.com/CMl1GGAOTk — Smiljan Banjac ????️????????⚽???? (@BanjacSmiljan) May 14, 2026

Bărbatul lovit, în stare stabilă

Poliţia a anunţat că şoferul a fost reţinut şi plasat în arest preventiv pentru „tentativă de crimă cu circumstanţe agravante”. La rândul lor, medicii au declarat că rănitul se află într-o stare stabilă la spital.

Este vorba despre un ultim atac cu autovehicule dintr-o serie îndreptată împotriva manifestanţilor în cadrul acestei mişcări de protest care denunţă corupţia endemică în ţară.

Proteste multiple în Serbia

Evenimente similare au provocat deja răni grave, în special în ianuarie 2025, când o maşină a lovit studenţi care blocau o intersecţie în centrul Belgradului.

În aceeaşi lună, o maşină a lovit studenţi care participau la un marş de protest într-o suburbie a Belgradului, rănind grav o studentă care a fost ridicată pe capotă şi apoi aruncată la sol.

Preşedintele sârb, Aleksandar Vucic, a graţiat-o apoi pe femeia acuzată de tentativă de omor în această afacere, împiedicând astfel desfăşurarea unui proces.

Mişcarea de protest în care studenţii au preluat prim-planul a devenit pentru opozanţii preşedintelui Vucic emblema luptei împotriva corupţiei care cangrenează, potrivit lor, numeroase lucrări publice începute în întreaga ţară, notează Agerpres.

